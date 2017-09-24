Kıdem tazminatına zam

BU da en düşük maaş alan dahil herkesin kıdemine zam anlamına geliyor. Kıdem tazminatı SSK'lı çalışan işçilere tanınmış bir hak. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak üst limiti (tavan) var. İşçiye ödenecek kıdem tazminatının tavanı memur maaşlarına endeksli. Temmuz itibarıyla memur maaşı yüzde 6.9 artmıştı.

3 BİN TL'Yİ BULABİLİR

Tazminat tavanı da aynı oranda yani 306 lira artarak 4732 liraya çıktı. 10 bin lira maaş da olsa kıdem 4732 liraya göre hesaplanacak. Artış tutarı küçük gibi görünse de yıllarca aynı işyerinde çalışanlar için toplamda ciddi rakamlar çıkıyor. Örneğin, 5 bin lira brüt maaşı olan bir işçi 10 yıl çalışması varsa alacağı tazminat, 1 Temmuz öncesine göre 3000 lira daha fazla.

KİMLER ALMAYA HAK KAZANABİLİR?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ama bazı istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdeme belli şartlarda hak kazanır.

1.5 MAAŞLIK ÖDEME VAR

İşçinin diğer bir hakkı da ihbar tazminatı ve kıdem kadar önemli. İhbar tazminatını almak için 1 yıl şartı yok. İşten çıkarılan işçinin çalışma süresi 6 aydan kısaysa 2 hafta, 6 ay ila 1.5 yıl arasındaysa 4 hafta, 1.5 ila 3 yıl arasındaysa 6 hafta, üç yıldan fazla olursa 8 hafta (1.5 ay) ücret tutarında ihbar ödeniyor. Bu arada ihbarda tavan sınırı yok.

