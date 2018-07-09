Kıdem tazminatına enflasyon zammı

HAZIRANCAĞI üzere Haziran ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış ve yılın ilk ayının enflasyon oranları belli olmuştu. TÜRK tarafından açıklanan Haziran ayı rakamları ile birlikte enflasyondaki artış 6 aylık yüzde 9,17 oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,61 arttı.

Enflasyon tutarlarında yaşanan bu artış ise memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı olarak yansıyacak. Enflasyon farkı kıdem tazminatı tavan tutarında da değişmelere neden oldu. İşte bilinmesi gerekenler;KIDEM TAZMİNATI ENFLASYON FARKI ZAMMI

Kıdem tazminatı ödemesi işçinin kendi isteği dışında işveren tarafından işten çıkarılması durumunda ödenir. İşçilerin mağdur olmaması amacıyla yapılan bu ödeme miktarı ise memur maaşlarıyla orantılıdır. Yılın ilk ayında meydana gelen enflasyon farkı miktarınca artan memur maaşları kıdem tazminatlarının tavan tutarında da yükselmeye neden oldu. Maaş katsayılarındaki artış ile birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı da değişti. Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, bundan önceki süreçlerde 5.001,76 TL olan kıdem tazminatı tavan tutarı 01/07/2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.434,42 TL olarak belirlendi.

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavan tutarlarının değişmesi ile alakalı olarak "01/07/2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 5.434,42 TL'dir." ifadeleri yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 10:35