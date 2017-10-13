KGF’de süper geri dönüş

KREDİ Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki kredilerin geri ödemeleri başladı ve ilk sonuçlar Hazine’nin yükünün tahmin edilenden çok daha düşük olacağını ortaya koydu. Bir başka deyişle krediler ekonomide istenen canlanmayı yaratınca geri ödemelerde de büyük bir sıkıntı yaşanmadı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, KGF teminatlı kredilerde sadece 90 milyon liralık kredinin geri ödenmediğini açıkladı. TV’de konuşan Ertem, şu noktaların altını çizdi:



İkinci KGF de faydalı olur



“Finansman ihtiyacına bağlı olarak faizde yukarı oynama olacağını zannetmiyorum KGF geri dönüşleri başladı. Ocak-Eylül’de 13 milyar TL’lik geri dönüş oldu. Aralık sonunda geri dönüşün 25 milyar TL’yi bulması bekleniyor Bu 13 milyar TL içinde geri dönmeyen tutar sadece 90 milyon TL, bu da binde 7’lik bir orana denk geliyor Bankacılık sektöründeki geri dönmeyen kredi oranına bakıldığında çok çok düşük bir oran, bu şekilde de sürmesi bekleniyor. KGF’nin kurumsallaşarak kredi genişlemesini kontrol etmesi çok önemli. Bu aynı zamanda Merkez Bankası’nın yürüttüğü finansal istikrarın temel unsurlardan biri olmaya aday bir durum. Bu çerçevede KGF’nin devam edeceğini umuyorum ama buna ekonomi yönetimi, siyasi taraf karar verecek.”

Cemil Ertem, kendi görüşünün kredilerin devam etmesi ve dönüşlerin de tekrar kullandırılarak ekonomiye katkı sağlanması olduğunu belirterek, “İkinci KGF değil var olan durumun bazı kıstaslar, parametreler getirerek kurumsallaştırılarak finansal istikrarın bir unsuru olması” diye konuştu.



AB zirvesinden kötü sonuç çıkmaz



Cemil Ertem, ABD krizinin durulduğunu, piyasanın sorunun çözüme yakın olduğu gelişmesini satın aldığını belirtti. Önümüzdeki hafta AB liderler zirvesinden de kötü bir sonuç çıkacağına inanmadığını kaydeden Ertem, şöyle devam etti:

“Şu anki durum stabil. Vize krizine, dışarıdaki operasyona rağmen Merkez Bankası’nın izlediği sıkı duruşu yeterli görüyorum. İran ile swap anlaşması gibi bölgesel paralarla ticaret gibi adımlar önemli. Önümüzdeki dönem bu bağlamda ihracatın da yukarı çekileceği bir dönem olacak. Normalleşmeye doğru gidiyoruz.”



Ortalama 500 bin lira kullandılar



Kredi Garanti Fonu kefaletiyle verilen 250 milyar TL’lik kredide 200 milyar lira sınırı aşılmıştı. 20 Mart 2017 tarihinde Hazine Müsteşarlığı ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokolle KGF’ye sağlanan destek 25 milyar TL’ye çıkarılmış, bu destekle verilecek kredi hacmi 250 milyar TL olarak belirlenmişti.

Kullandırılan kredilerin yüzde 89’u KOBİ, yüzde 11’i KOBİ dışı firmalar olup, toplam kredilerin yüzde 65’i mikro ve küçük işletmelere kullandırıldı. Yüzde 30’u imalat sanayinde, yüzde 45’i ticaret ve hizmetler sektöründe kullandırılan kredilerin ortalama büyüklüğü 512 bin lira olarak gerçekleşti.