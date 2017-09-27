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KGF kredisi bitti faiz 2 puan düştü

250 milyarlık Kredi Garanti Fonu’nun limitinde sona gelinirken, 8 yılın zirvesine çıkan ticari kredi faizlerinde sert düşüş görüldü. Faizler yüzde 17.15’ten yüzde 15’e geriledi

KGF kredisi bitti faiz 2 puan düştü

250 milyarlık Kredi Garanti Fonu’nun limitinde sona gelinirken, 8 yılın zirvesine çıkan ticari kredi faizlerinde sert düşüş görüldü. Faizler yüzde 17.15’ten yüzde 15’e geriledi

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:12
KGF kredisi bitti faiz 2 puan düştü
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TÜRKİYE'NİN ekonomik büyümesine pozitif katkı sağlayan ve finansman sıkıntısı çeken şirketlere can suyu olan 250 milyar liralık hacimle uygulamaya alınan Kredi Garanti Fonu’nda (KGF) limit biterken, faizler gerilemeye başladı. 
Son 8 yılın zirvesini gören ticari kredi faizleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ekonomi kurmaylarının uyarılar yapması sonrasında gevşeme sürecine girdi. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre Türk Lirası olarak açılan ticari kredi faizlerinin ağırlıklı ortalaması 15 Eylül haftası itibariyle yüzde 15’e indi. Bir önceki hafta bu oran yüzde 17.15 olarak kaydedilmişti. Böylelikle 15 Eylül haftasında ticari kredi faizlerinde bir önceki haftaya göre 2.15 baz puanlık sert bir düşüş yaşandı. Bu, son 1 yıldaki en hızlı gerileme oldu. 
Ticari kredi faizleri, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile yükselişe geçmişti. Ticari faizler Ağustos ayının sonunda yüzde 17.29 ile 8 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Ticari kredi faizlerinde görülen bu yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanlardan faizlerle ilgili eleştiriler gelmişti. 
 
‘Soyup soğana çevirme aracı’ 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bankaların kredi olayındaki tutuculuğunu kesinlikle aşacağız. Devlet bankaları başta olmak üzere üzerine gideceğiz” açıklamalarıyla bankaları eleştirmişti. Erdoğan, şunları kaydetmişti: “Bakıyorsunuz hâlâ biz ‘Faizler düşmesi lazım’ diyoruz, bankalar vatandaşın oraya yatırdığı paraları kendisi için adeta bir soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor. Kendi parası değil, vatandaşın oraya emanet ettiği para ve o bunu kalkıyor kendisi acımasızca yüksek faizle kendisine bir rant aracı hâline çeviriyor. Ama ben inanıyorum ki gerek Merkez Bankamız, devlet bankalarımız bu konuda kararlı adım atmak suretiyle inşallah bu işi aşağı çekeceklerdir.”
 
340 bin işletme kullandı
 
Ekonomik büyümeye doping olan Kredi Garanti Fonu (KGF) faizlerin yükselmesine neden oldu. Kredi verme yarışına giren bankalar daha fazla mevduat çekebilmek için faizlerini yukarı çekti. Mevduat faizleri yüzde 15’lere kadar çıktı. KGF ile bugüne kadar 340 bin 874 işletmeye 218 milyar 400 milyon lira kredi sağlandı. Kalan yaklaşık 32 milyar liranın yatırımcı ve ihracatçıya kullandırılması bekleniyor.
 
İkinci can suyu gündemde 
 
Hükümet, Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin yenisi üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “KGF’de geri dönüşler olacak, onlar kullandırılacak mı, onun üzerinde çalışıyoruz. Ama şunu kimse beklemesin, ‘Bütün kredileri Hazine kefaletine dönüştürmek’ asla mümkün değil, bu çok riskli bir yol olur” demişti. 
 
Fırsat görüp kârınızı maksimize etmeyin 
 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yüksek kredi faizlerinin indirilmesi konusunda tüm taraflarla birlikte bir çalışma yapılması gerektiğini, bu konuda bankalarla da görüşeceklerini belirtmişti. Zeybekci, “Kaynak, imkan sıkıntıları eyvallah. Bir de sen bu piyasaların talebi karşısında bunu fırsat olarak görüp kâr maksimizasyonu için mi kullanıyorsun? Buna da bakmamız lazım” şeklinde konuşmuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
TcmbKredi Garanti FonuFaizKGFRecep Tayyip Erdoğan
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