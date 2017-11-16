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KFC Türkiye satıldı işte alan dev grup

Türkiye'de bir çok yatırımı olan ve son olarak geçen Temmuz ayında Netlog Lojistik'i satın alan özel sermaye fonu Abraaj Group, KFC Türkiye'yi satın aldı

KFC Türkiye satıldı işte alan dev grup

Türkiye'de bir çok yatırımı olan ve son olarak geçen Temmuz ayında Netlog Lojistik'i satın alan özel sermaye fonu Abraaj Group, KFC Türkiye'yi satın aldı

16 Kasım 2017 Perşembe 10:57
KFC Türkiye satıldı işte alan dev grup
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DÜNYA Gazetesi'nin haberine göre, ABD'li Yum Brands'in sahibi olduğu KFC Türkiye'nin 104 restoranıyla birlikte şirketi Abraaj Group'a satışına ilişkin sözleşme geçtiğimiz günlerde imzalandı.
 
Konuya yönelik bilgi almak için görüşlerine başvurulan Abraaj Group Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, "Yorum yok" cevabını verdi.
Yorgancıoğlu dün Reuters'e yaptığı açıklamada, gelecek yılın ilk yarısında en az bir satın almayı tamamlayacaklarını söylemişti. Yorgancıoğlu, Türkiye'de satın almalar için kurulan ve 2016 yılında yeni yatırımcılara kapatılan yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki fonun tamamını 2018 yılında harcamış olacaklarını da ifade etmişti.
 
SÜZER, ABD'LİLERE SATMIŞTI
 
115 ülkede 19 binden fazla noktada hizmet veren KFC, Türkiye'ye 1989 yılında Süzer Grubu şirketleri arasında yer alan Turkent AŞ tarafından getirilmişti. 
 
Süzer Grubu ise 2013 yılında, Türkiye'deki franchise haklarını elinde bulundurduğu fast food zincirleri Pizza Hut ve KFC'yi elden çıkarmış ve işletme haklarını esas sahibi ABD'li Yum Brands'e satmıştı. Söz konusu ABD'li şirket ise o tarihten itibaren şirketin organizasyonunda ve restoranlarda hızlı bır değişim süreci başlatmıştı. 
 
Ayrıca firma Türkiye'de 2015 itibariyle İlk kez franchise sistemiyle büyümeye başlamış ve bu operasyon sonrasında şirketin Türkiye genelindeki şube sayısı 104'e yükselmişti. Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye'de 400 yeni restoran açmayı hedefleniyordu.

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Anahtar Kelimeler:
ABDKFCAbraaj Group
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