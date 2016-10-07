'Keyfi uygulamalar var'

Haber: Erkan UYSAL

ALANYA Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, piyasada faaliyet gösteren eksper firmalarının keyfi uygulamaları nedeniyle satışlarda iptaller yaşadıklarını söyledi. Küçüker, "Devlet, inşaat sektörüne katkı sağlamak için piyasadaki konut faizlerini düşürdü. Faizlerde belli bir gerileme oldu. Bu durum inşaat sektörüne olumlu yansıdı ama şu an eksperlerle ilgili Antalya ve Alanya bölgesinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bir mülk gerçek değerinin altında gösteriliyor ve satışlarımızda iptaller yaşıyoruz. Eksper kuruluşlarının bu keyfi uygulamaya bir an önce son vermesi gerekiyor. Bununla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde girişimlerde bulunacağız. Çünkü eksper firmaları BDDK ve SPK'dan onay alıyor" dedi.

'İŞİNE GELİRSE' DÖNEMİ

Kredi kullanımlarında da aynı sorunların yaşandığını söyleyen Küçüker, "Örneğin devlet bir bölgede metrekaresi 1.000 TL'den satış yapmış. Eksper geliyor, 700 TL'den değer biçiyor. 'Ölü fiyat' dediğimiz, gerçekle bağdaşmayacak bir fiyat yazıp keyfi şekilde uygulamalar yapıyorlar. Bunun herhangi bir cezası bulunmuyor. Bankalara gidiliyor, bankanın kredi verirken sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Banka bu yetkisini kullanıyor. Bu da çok cüzi bir şey. Bunlar özel kuruluşlar olduğu için hiçbir şey de yapılamıyor. Size 'işine gelirse' diyorlar. Zaten bölgede belirlenmiş 3-4 firma bulunuyor. Çok keyfi bir durum söz konusu. Bu da piyasayı ciddi şekilde etkiliyor" diye konuştu.

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