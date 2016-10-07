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'Keyfi uygulamalar var'

Eksper firmalarının keyfi uygulamalarının kendilerini zor durumda bıraktığını belirten MÜTBİR Başkanı Küçüker, bununla ilgili BDDK ve SPK nezdinde girişimde bulunacaklarını söyledi

'Keyfi uygulamalar var'

Eksper firmalarının keyfi uygulamalarının kendilerini zor durumda bıraktığını belirten MÜTBİR Başkanı Küçüker, bununla ilgili BDDK ve SPK nezdinde girişimde bulunacaklarını söyledi

07 Ekim 2016 Cuma 21:00
'Keyfi uygulamalar var'
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Haber: Erkan UYSAL
ALANYA Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, piyasada faaliyet gösteren eksper firmalarının keyfi uygulamaları nedeniyle satışlarda iptaller yaşadıklarını söyledi. Küçüker, "Devlet, inşaat sektörüne katkı sağlamak için piyasadaki konut faizlerini düşürdü. Faizlerde belli bir gerileme oldu. Bu durum inşaat sektörüne olumlu yansıdı ama şu an eksperlerle ilgili Antalya ve Alanya bölgesinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bir mülk gerçek değerinin altında gösteriliyor ve satışlarımızda iptaller yaşıyoruz. Eksper kuruluşlarının bu keyfi uygulamaya bir an önce son vermesi gerekiyor. Bununla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde girişimlerde bulunacağız. Çünkü eksper firmaları BDDK ve SPK'dan onay alıyor" dedi.
'İŞİNE GELİRSE' DÖNEMİ
Kredi kullanımlarında da aynı sorunların yaşandığını söyleyen Küçüker, "Örneğin devlet bir bölgede metrekaresi 1.000 TL'den satış yapmış. Eksper geliyor, 700 TL'den değer biçiyor. 'Ölü fiyat' dediğimiz, gerçekle bağdaşmayacak bir fiyat yazıp keyfi şekilde uygulamalar yapıyorlar. Bunun herhangi bir cezası bulunmuyor. Bankalara gidiliyor, bankanın kredi verirken sınırlı bir yetkisi bulunuyor. Banka bu yetkisini kullanıyor. Bu da çok cüzi bir şey. Bunlar özel kuruluşlar olduğu için hiçbir şey de yapılamıyor. Size 'işine gelirse' diyorlar. Zaten bölgede belirlenmiş 3-4 firma bulunuyor. Çok keyfi bir durum söz konusu. Bu da piyasayı ciddi şekilde etkiliyor" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Alanya Müteahhitler BirliğiMütbirMustafa Küçüker
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Eksper 2016-10-10 10:45:02

Müteahhit projede 100m2 gösterdiği evi mahalinde 120m2 yaparsa eksperin 700lira vermesi gayet normal. Alanyada mütehhitlerin yapıtığı binaların yüzde kaçı projesiyle uyumludur. Mütbir başkanı bunuda açıklasın.

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aynen öyle! 2016-10-11 20:59:13 @Eksper

dairelerin net ve brütünü de iyice öğrenin!

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