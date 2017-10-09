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Kestane üretiminde Avrupa'da lideriz!

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar, "Yıllık 62 bin ton kestane üretimiyle Türkiye Avrupa'da liderdir" dedi

Kestane üretiminde Avrupa'da lideriz!

OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar, "Yıllık 62 bin ton kestane üretimiyle Türkiye Avrupa'da liderdir" dedi

09 Ekim 2017 Pazartesi 19:39
Kestane üretiminde Avrupa'da lideriz!
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ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Uluslararası Bahçe  Bitkileri Derneği tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kestane Sempozyumu  başladı. 
 
Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen  sempozyumda konuşan OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Ümit Serdar, Türkiye'nin kestane üretimiyle Avrupa'da lider olduğunu söyledi.
 
Sempozyumun Türkiye'de düzenlemesine dikkati çeken Serdar, "Yıllık 62  bin ton kestane üretimiyle Türkiye Avrupa'da liderdir. Kestane ülkemizin Marmara,  Ege ve Karadeniz bölgelerinde doğal yetişen bir bitki türü olmasıyla bilinir.  Bursa ve Aydın illerimiz de kestane üretiminde söz sahibidir." dedi.
 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir ise son iki ayda ikinci  kez uluslararası sempozyum yaptıklarını belirterek, "Düzenlediğimiz kongre,  ülkemizin önceleri orman ürünü olarak anılan fakat artık bir tarım ürünü haline  gelen kestanenin, ülkemizde yetiştirilmesinde ve gıda sanayimize daha çok katkı  yapması noktasında önem arz edecektir." diye konuştu.
 
11 ülkeden katılımcıların yer aldığı sempozyumun açılış törenine  Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, 19 Mayıs İlçesi Belediye  Başkanı Osman Topaloğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran,  akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı.
 
Konuşmaların ardından programa emek verenlere plaket verildi.
 
13 Ekim'de sona erecek sempozyum kapsamında 63 bilimsel çalışma  sunulacak, OMÜ Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu ve kestane ormanları  gezilecek.  
 

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Anahtar Kelimeler:
KestaneAvrupaOMÜ Ziraat Fakültesi
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