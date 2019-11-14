Kesenin ağzı açıldı! Kişi başına 49 bin TL verilecek
2018'de başlatılan ilave istihdam desteği 2020'de kesintisiz sürecek. Her yeni çalışan için 49 bin liraya varan destek sağlanacak.
EKONOMİ 14.11.2019, 10:10
HÜKÜMET istihdamı artırmak için tüm imkanları seferber ederken, 2018'de başlatılan ilave istihdam desteği 2020'de kesintisiz sürecek. Buna göre; imalat ve bilişim sektöründe 18-25 yaş arası erkek, 18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR'a kayıtlı engelli olması durumunda 18 ay sürecince destek verilecek.
49 BİN LİRAYA VARAN DESTEK
Takvim'de yer alan habere göre, işverene imalat ve bilişim sektöründe çalıştırdığı her bir kişi için aylık 2 bin 712 lira toplamda 48 bin 816 lira destek sağlanacak.
İLAVE ELEMANA PRİM DESTEĞİ
Diğer sektörler için aylık tutar bin 113 lira olurken, toplam destek 20 bin lirayı geçecek. İlave elemana prim desteği sürecek.
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