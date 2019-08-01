Kentsel dönüşümde projeler oylanacak

HAFTA başında hak sahiplerine gönderdiği mektupla kentsel dönüşüm ofisine davet eden Alanya Belediyesi, vatandaşın görüş ve önerilerini dinliyor. Hak sahiplerinin öneri ve isteklerine göre hazırlanacak üç ayrı tasarım proje eylül ayında halkın beğenisine sunulacak. Cumhuriyet Mahallesi, Sadullahoğlu Sokak'ta bulunan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde Alanya Belediyesi görevlileri vatandaşın isteklerini dinlerken, planı yapmakla görevli firma çalışanları da hak sahiplerinin evraklarını sisteme işliyor. Eylül ayı sonuna kadar hazırlanacak tasarım projeler internet ortamında vatandaşın onayına sunulacak. En çok oyu alan proje üzerinden çalışma yapacak olan Plan Proje Müdürlüğü, bölgede uygulanacak projeye son şeklini verecek. Yapılan planlamaya göre 1 yıl içinde inşaat çalışmasının başlaması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 22:37