Kentsel dönüşümde mağduriyete son

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yeni yönetmeliğe göre; artık kentsel dönüşüm alanlarında inşaat yapacak müteahhitlerde belirli bir iş deneyimi ve yetki belgesi aranacak. Hiçbir deneyimi olmayan firmalar kentsel dönüşüm alanlarına giremeyecek. Ayrıca dönüşüm yapmak isteyen müteahhitler yapı ruhsatı alınmadan önce yapı maliyetinin yüzde 10’u kadar teminat verecek.

İlerlemeye göre satış

Müteahhitler, kendi paylarına düşen bağımsız birimlerin satışını, inşaatın ilerleme seviyesine göre ve İdarenin iznine göre yapabilecek. İdare, yerinde tespit yaparak inşaatın tamamlanma oranını belirleyecek. Bu oranın yüzde 10’u altındaki oranda bağımsız birimlerin satışına onay çıkacak. İdare yazısı olmadan müteahhite ait bağımsız birimlerin satışı yapılamayacak.

Fesihte 2 şart

Tarafların tek taraflı fesih hakkını kullanabilmesi için bazı şartların oluşması gerekiyor. Bu şartlar yönetmelikte ikiye ayrıldı. Birincisi müteahhitin 1 yıl içinde inşaata başlamaması ikincisi de en az 6 aydır inşaatın ilerlememesi oldu. Maliklerin fesih hakkını kullanabilmesi için en az üçte iki çoğunlukla anlaşması gerekiyor.

Kira yardımını talep edemez

Fesih için yapılan müracaat sonunda ilgili komisyon, müteahhide bildirim yapacak ve 15 gün süre verecek. Süre sonunda feshin şartları gerçekleşmemiş ise maliklere bildirilecek. Feshin haklı olduğu tespit edilirse müteahhide yazılı olarak 30 gün süre verilecek ve inşaata başlaması ya da devam etmesi ihtar edilecek. Müteahhit bu süreyi geçirirse, sözleşmeler resen feshedilecek. Müteahhit hak sahiplerine yaptığı kira yardımı ödemeleri de geri talep edemeyecek.