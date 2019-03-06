Kenevir iki ayda yüzde 50 kazandırdı

OTOMOTİV sektöründen doğal inşaat malzemelerine, kozmetikten enerji ve gıdaya kadar birçok alanda kullanılan kenevir, finans piyasalarında önemli yatırım araçlarından biri haline geldi. Dünyanın ilk kenevir ETF'si (borsa yatırım fonu) yılbaşından bu yana yüzde 50 getiri sağladı. Veri şirketi ETFGI'ya göre Horizons Marijuana Yaşam Bilimleri Endeksi Fonu'nun büyüklüğü bu yıl 1.3 milyar dolara ulaştı. Kanada'nın en büyük 18'inci fonu haline gelen kenevir ETF'si ayrıca ülkenin en çok getiri sağlayan ikinci fonu oldu. Analistler, fonda her 100 dolarlık yatırım için 75 cent işlem ücreti ödenmesine rağmen yüksek talebin, tematik ETF'lere artan ilginin bir göstergesi olduğunu söylüyor.