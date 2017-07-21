KDV’ye yerli ayarı

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, 32 yıldır uygulanan Katma Değer Vergisi’nde kısa süre içinde reform yapacaklarını belirtti. Ağbal, (KDV) yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünde ciddi bir engel oluşturduğundan yakındı.

Ağbal, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Genişletişmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Sistem, bu haliyle sürdürülebilir değil. Mevcut KDV sistemi yerli üretimin aleyhine çalışıyor. İthalat yapmak daha cazip. Bütün bunları gördüğümüz noktada, ‘32 yıllık kanunun artık reforma tabi tutulma zamanı gelmiş’ dedik” diye konuştu.



Kimse memnun değil



Naci Ağbal, 1985’te yürürlüğe giren mevcut KDV sistemiyle ilgili reel sektörden şikayet olduğunu söyledi.

Ağbal, bürokrasi için karmaşık bir sistem olduğunu belirterek, “KDV’nin aslında tüketimi vergilendirmesi gerekiyor. Mevcut kanun tüketimi değil üretimi, yatırımı, işletmeleri ve ihracatı vergilendiren bir vergiye dönüştü” diye konuştu.

Maliye Bakanı şöyle devam etti: “Çağrıda bulunduk... Birçok sivil toplum örgütünden son derece önemli geri dönüşler aldık. Birkaç ay içinde bunları topladıktan sonra bulguları masaya koyacağız... Reformu nasıl yapacağımızı birlikte kararlaştıracağız.”



Büyümede yüzde 5’i yakalarız



Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin geçen yılki darbe girişiminden sonra ivme kaybettiğini ancak arzı destekleyici maliye politikası dahil olmak üzere alınan önlemlerle ve elverişli küresel konjonktür ile hızlandığını söyledi. Ağbal’ın “İhracatçımızın morali iyi mi?” diye sorması üzerine salondaki ihracatçılar, ‘İyi’ şeklinde cevap vererek alkışladı. İhracatçının moralinin daha da iyi olacağını ifade eden Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Size güveniyoruz, rakamlar istatistikler onu gösteriyor. Bu yıl yüzde 5 civarında büyüme yakalayacağımızı öngörüyoruz. Büyümeye bu yıl ihracattan çok önemli bir katkı gelecek. Bu bizi sevindiriyor. Büyümenin oranı tek başına yeterli değil, büyümenin kalitesi ve sürdürülebilirliği de önemli. Türkiye’nin yüksek büyüme oranlarına ihtiyacı var. Bizim en asgari yüzde 5-6 büyümemiz lazım. Bunu daha çok yatırım, üretim ve ihracata dayandırmamız şart.”



Bütçe açığında hedef yüzde 2’nin altı



Türkiye’de son 5 yıldır ortama bütçe açığının yüzde 1 olduğuna dikkat çeken Naci Ağbal, bu yıl ekonominin ihtiyaçlarını dikkate alarak maliye politikasında bir miktar gevşeme yaptıklarını hatırlattı. Ağbal, “Bugün Türkiye’nin 2017 için öngördüğümüz bütçe açığı yüzde 2’nin hemen altında veya hemen üstünde. Önümüzdeki aylarda yapacağımız çalışmalarla yüzde 2’nin altında bir seviyede tutmak için gayret sarf ediyoruz” dedi.



Reel sektörün 140 mİlyar lira KDV alacağı var



İşletmelerin mevcut KDV sistemi dolayısıyla birikmiş alacaklarının olduğuna dikkat çeken Naci Ağbal, “Biz size borçluyuz yani bu çalışmalar sırasında onu da gördük. Reel sektörün devletten

140 milyar lirayı aşan bir KDV alacağı var” dedi.

Sistemin zamanla karmaşık hale geldiğini, farklı oranların uygulanmaya başlandığını, bunun kayıt dışılığa neden olduğunu anlatan Ağbal, KDV sisteminden memnun olan kimseyi görmediğini vurguladı. Ağbal, bu sistemden herkes gibi kendilerinin de şikayetçi olduğunu kaydederek, az sayıda firmadan KDV topladıklarını, milyonun üzerinde işletmenin hemen hemen hiç KDV ödemediğini ifade etti.



Dolaylı vergide artış yapmayız



Maliye Bakanı Naci Ağbal, enflasyona sebep olabilecek herhangi bir vergi artışını gelecek dönemde yapmayacaklarını belirterek, “Dolaylı vergiler üzerinden fiyat ayarlamalarına neden olacak ve bu yolla enflasyonu yukarıya çekecek bir vergisel düzenlememiz olmayacak” açıklamasını yaptı.