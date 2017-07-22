Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

KDV sistemi sil baştan! "Önce öde, sonra devletten al" dönemi kapanıyor

Yatırım yapmak isteyenlerin önünde bir engel haline gelen KDV sisteminde değişiklik gündeme geldi. Yapılacak değişiklik ile öde sonra devletten al dönemi tarihe karışacak

KDV sistemi sil baştan! "Önce öde, sonra devletten al" dönemi kapanıyor

Yatırım yapmak isteyenlerin önünde bir engel haline gelen KDV sisteminde değişiklik gündeme geldi. Yapılacak değişiklik ile öde sonra devletten al dönemi tarihe karışacak

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:25
KDV sistemi sil baştan! "Önce öde, sonra devletten al" dönemi kapanıyor
banner404

HÜKÜMET, Türkiye'de 1985 yılından bu yana uygulanan fakat, bürokrasi için karmaşık bir sisteme dönüşürken, ihracatçı ve yatırımcıyı ise adeta bezdiren KDV sisteminde önemli değişiklikler için düğmeye bastı.

BİR DÖNEM SONA ERİYOR

Sabah'ın haberine göre yatırımcı, üretici, ihracatçı için büyük maliyete dönüşen KDV yükünü azaltmak için çalışmalar hızlandı.  Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı çalışma 6 önemli değişikliği kapsıyor. "Önce KDV'yi öde gel, sonra devletten al" dönemi kapanacak.

10 PUANLIK YÜK ORTADAN KALKACAK

Dâhili işleme rejimi kapsamında yurtdışından KDV'siz getirilen malların yurt içinde üretimini teşvik edecek düzenleme yapılacak. Böylece mevcut KDV sisteminin yerli üreticiyi cezalandırması önlenecek. KDV sistemindeki oran sayısı ile istisna farklılıkları azalacak. Bir malın yüzde 18'den alınıp yüzde 8 farkla satılmasının önüne geçilecek. Böylece üreticinin aradaki 10 puanlık yükü ortadan kalkacak. Devlet bugün 100 liralık KDV'nin yarıdan fazlasını ödeyen 2 bin firmanın yükünü hafifletecek.

140 MİLYARLIK ALACAK

KDV, tüketimi vergilendirmesi gerekirken, üretimi, yatırımı, işletmeleri ve ihracatı vergilendiren bir vergiye dönüştü. Reel sektörün devletten 140 milyar lira KDV alacağı bulunuyor.

ÜRETİMİ CEZALANDIRIYOR

Maliye Bakanı  Naci Ağbal, mevcut KDV sisteminin yurtiçinde üretimi cezalandırdığını belirterek, "KDV normalde tüketicinin ödemesi gereken bir vergi ama uygulamada üreticinin ödediği vergiye dönüştü. Üretimi, yatırımı, ihracatı olumsuz etkileyen bu uygulamaları kaldıracağız. Yurtdışından mal ithal edenin üzerinde KDV yükü yok. İşletmelerimizin de olmasın" dedi. Bakan Ağbal, işletmelerin fabrika yaparken yatırımda ödediği KDV'nin yük olarak kaldığını anımsatarak, düzenlemeyle üretimi, yatırımı etkileyen uygulamaları kaldırmak istediklerini söyledi. Ağbal, "Yurtdışından mal ithal edenin üzerinde nasıl KDV yükü yoksa işletmelerimizin üzerinde de olmasın. Haksız rekabet sona ersin" diye konuştu.

6 KRİTİK DEĞİŞİKLİK YOLDA

* Önce KDV'yi öde gel dönemi bitiyor.

* KDV sistemindeki oran, istisna farkları azaltılıyor.

* KDV'yi yanlış beyan edene cezalar ağırlaştırılıyor.

* Eğitim, yiyecek harcamalarında vergiler yeniden gözden geçirilecek.

* Yüzde 18 KDV ile alıp yüzde 8'le satma dönemi kapanıyor.

* 2 bin firmanın KDV yükü hafifletilecek, üreticinin ithalattaki KDV yükü bitecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KDVSistemEKONOMİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim