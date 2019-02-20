KDV iadelerinde "hızlı" dönem! Resmen başladı...

KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin yeni sistemin detayları belli oldu. Belirlenen şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak 2019 sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan "Yeminli Mali Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu" ile talep edilen KDV iade taleplerinin yüzde 50’si 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecek.

KDV iadelerinde "hızlı" dönem! Resmen başladı...
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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer  Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi  Gazete'de yayımlandı.
Mart başından itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile Yeminli Mali  Müşavir (YMM) KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler bölümüne "KDV İadesi Ön  Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması" eklendi.  Buna göre, bazı şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak 2019 ve  sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, belirlenen sınırı aşan ve işlem türü  itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade  talepleri, aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla "KDVİRA" sistemi  tarafından sorgulanacak. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol  Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50’si  KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde  mükellefe iade edilecek. Tebliğde, söz konusu düzenlemeden yararlanacak mükellefler için  aranacak şartlar ise şöyle sıralandı:
"En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8  dönem) KDV beyannamesi vermiş olması, daha önce en az üç vergilendirme dönemine  ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması, kendisi, ortakları, ortaklıkları ve  kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması, Hazine ve Maliye Bakanlığının  ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak  veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk  edilmemiş olması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade  taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması ile daha  önceki bazı iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması gerekecek."  
 
Mükellefin kalan iade tutarı, KDV İadesi Kontrol Raporuna, YMM KDV  İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken  diğer kontroller  ve değerlendirmeler sonucunda yerine getirilecek. Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) ve İndirimli Teminat Uygulaması  Sistemi (İTUS) sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması da mümkün  kılındı. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi  Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına  ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından  faydalanmaları mümkün olmayacak. HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep  ettikten sonra, bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu  uygulamadan faydalanılamayacak.
 
  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı bütçe görüşmelerinde  yaptığı açıklamada,  mükelleflerin vergiye uyum seviyelerini  güçlenndireceklerini ve kayıtlı ekonomiye geçişini hızlandıracaklarını  belirtmişti. Bakan Albayrak, "KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini  sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda daha önceki  hizmetlere ilave olarak belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin, yeminli  mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporu ile talep ettikleri KDV  iade tutarlarının yüzde 50'sinin, yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günuü  içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra  yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören, çok daha hızlı  ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistemi oluşturacağız." ifadesini kullanmıştı.

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