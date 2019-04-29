KDK, kira yardımı alamayan vatandaş için devreye girdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yıkılma riski nedeniyle evini boşaltarak kiraya çıkan vatandaşın "kira yardımı" talebi konusunda devreye girerek mağduriyetinin giderilmesini sağladı

KDK, kira yardımı alamayan vatandaş için devreye girdi
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KDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bağcılar'da bir vatandaş,  evinin yıkılma riski olduğu için kiraya çıktı ancak Kentsel Dönüşüm Projesi  öncesinde evini boşalttığı için kira yardımı talebi belediye tarafından  reddedildi.
Vatandaş, kira yardımı alamadığı için mağduriyet yaşadığını iddia  ederek ombudsmana başvurdu.
Başvurunun KDK tarafından incelenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesi'nden bilgi ve belge talep edildi. KDK,  vatandaşın talebinin mevzuata uygun olduğunu, hakkaniyetli bir idare için kira  yardımının verilmesi gerektiğini ifade etti. 
Belediye yetkilileriyle görüşmeler neticesinde vatandaş, kira yardımı  konusunda yeni başvuru yaptı ve idare de başvuruyu kabul etti.

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