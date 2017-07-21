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Kaya'dan Dim'e ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürü Muharrem Kaya, 4447 sayılı 'İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 17'nci maddesi gereğince yapılan ve 31 Mayıs 2017'de sona eren işveren desteğinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığını söyledi

Kaya'dan Dim'e ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Alanya Müdürü Muharrem Kaya, 4447 sayılı 'İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 17'nci maddesi gereğince yapılan ve 31 Mayıs 2017'de sona eren işveren desteğinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatıldığını söyledi

21 Temmuz 2017 Cuma 00:12
Kaya'dan Dim'e ziyaret
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Erkan UYSAL

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'i ziyaret eden Kaya, burada 'İşsizlik Sigortası Kanunu'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaya, "AGC Başkanı Sayın Mehmet Ali Dim'in bana daha önce göreve başlamam münasebetiyle yapmış olduğu ziyaretin karşılığı olarak ben de kendisini ziyaret etme imkanı buldum. Beni kabul ettiği için öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Basın, bildiğiniz her anlamda ve kapsamda çok önemli. Dolayısıyla basınımızın yapacağı eylemler ya da işlemler bizim de SGK olarak yapacağımız işlemler ve eylemlere büyük oranda katkılar sağlayacak. Bunu da bir örnekle hemen belirtmek gerekirse, 31 Mayıs 2017 tarihinde 4447 sayılı yasadan kaynaklanan teşvik kapsamında biten süreci devletimiz yine 31 Aralık 2017'ye kadar uzattı. Bu bilgilendirmeleri bizim kapı kapı dolaşarak anlatma imkanımız çok olamayacağı için basınımız sayesinde toplumu bilgilendirerek bu imkanlardan, fırsatlardan vatandaşların yararlanmasını istiyoruz. İnşallah basımızla birlikte sosyal güvenlik alanında bugüne kadar yapılanlar için önce teşekkür ediyoruz ancak daha bundan sonrası için sosyal güvenlik alanındaki hizmetlerin Alanya için daha ileri, güzel anlamda sunmak adına, hep beraber canla başla çalışacağız. Her zaman söylediğim gibi yeni hizmet binamızla ilgili bunların bir an önce faaliyete geçirilmesi adına AGC Başkanı Dim'den destek bekliyorum. Bu hizmet binasını kazandırmayı Alanya anlamında en azından büyük bir sıçrama tahtası olarak değerlendiriyoruz. Hem hizmet anlamında, hem kalite, hem de sosyal güvenlik anlamında yapılacak işlemler açısından" dedi. 
'7 BİNİ GEÇEN MÜRACAAT OLDU'
30 Haziran'da sona eren yapılandırma başvurularıyla ilgili de konuşan Kaya "Bu dönemde 6736 sayılı kanundan sonra 7020 sayılı bir kanun çıkarıldı. Bu sanki bunun devamı gibi oldu ama tabi o dönemde bayağı bir katılım olmuş. Bu dönemde 7020 sayılı kanun için toplamda 7 bini geçen bir müracaatımız oldu. Bildiğiniz gibi Alanya, 56 ilden daha büyük bir konsepte sahip. Buna böyle bakmak ve değerlendirmek lazım. Alanya'mıza bu yeni hizmet binamızın bir an önce kazandırılarak bazı hizmetlerin daha kaliteli anlamda sunulması gerekiyor. Dolayısıyla yetkililerden her anlamda destek bekliyoruz. İnşallah hizmet binamızdan sonra hizmet kalitesini gördükten sonra ne kadar önemli bir iş yapıldığı, ne kadar önemli bir adım atıldığı görülecek" diye konuştu.
 

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Sosyal Güvenlik KurumuSGKAlanyaAlanya MüdürüMuharrem Kaya
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