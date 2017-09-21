'Katılım sigortacılığı, İstanbul’un finans merkezi olması yolunda büyük bir adım'

YENİ yürürlüğe giren 'Katılım Sigortacılığına İlişkin Çalışma Usul ve Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik' ile İstanbul’un finans merkezi olması yönünde önemli bir adım atıldığını vurgulayan Doğa Sigorta A.Ş CEO’su Nihat Kırmızı, bu sayede Türkiye’de ciddi bir gelişim potansiyeli bulunan katılım sigortacılığının büyümesine yönelik hiçbir engelin kalmadığını, bu alanda oluşacak fonlar aracılığıyla ekonomiye ciddi bir katma değer kazandırılacağını, finans merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul’a büyük bir fon akışı sağlanacağını söyledi.

Dünyada hızlı bir büyüme performansı sergileyen ortak risk paylaşımı ile dayanışma üzerine kurulu katılım sigortacılığına yönelik Türkiye’de önemli adımlar atılıyor. Sektörün heyecanla beklediği 'Katılım Sigortacılığına İlişkin Çalışma Usul ve Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik’in yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alanın sağlıklı bir şekilde işleyerek var olan potansiyelini ortaya koyması açısından önemli bir adım atılmış oldu.

"Pencere modeli ile sektörde bir ilke imza attık"

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle katılım sigortacılığının yaygınlaşarak büyümesi ve ekonomiye sağladığı katkıyı artırması açısından çok önemli bir adım atıldığına dikkat çeken Doğa Sigorta A.Ş CEO’su Nihat Kırmızı, 2015 yılında henüz bir yönetmelik yokken, dünyadaki uygulamaları dikkate alarak pencere modeliyle katılım sigortacılığı hizmeti ile Türkiye’de bir ilke imza attıklarını hatırlatarak, "Bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin olgunlaşması noktasında, Doğa Sigorta olarak bundan 3 yıl önce önemli bir adım atmış olduk. O dönem bir yönetmelik olmadığı için dünyadaki uygulamaları inceleyerek sektöre kazandırdık" dedi.

Yönetmelikteki pencere modelinin katılım sigortacılığının gelişimindeki engelleri de ortadan kaldırdığını sözlerine ekleyen Kırmızı, "Pencere modeliyle birçok oyuncunun sisteme dahil olması sağlanarak fonların çeşitliliği ve büyüklüğünde yaşanan artışla sektör büyüyecek. Ayrıca Hazine Müsteşarlığı’nın konuyu iyi tahlil etmesi ve büyük özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalar ve Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek’in bu konudaki duyarlılığı konuya hakimiyeti ve konuyu sahiplenmesi süreçteki zorlu çalışmaları kolaylaştırmış sektörde de büyük bir güven sağlamıştır. Başbakan Yardımcımız ve Hazine Müsteşarlığımız bu çalışmayla sektörümüzün ve ülke ekonomimizin uzun yıllar faydalanacağı önemli bir finansal enstrüman kazandırmıştır"dedi.

"İstanbul’a büyük fon akışı"

Katılım sigortasının işleyişi hakkındaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldıran yeni yönetmeliğin İstanbul’un finans merkezi olması yönünde önemli bir destek sağlayacağına dikkat çeken Kırmızı, "Katılım sigortacılığında oluşacak fonlar ile sigorta sektörünün ekonomiye sağladığı katma değerde artış yaşanacak. Yatırımcılar açısından cazibe merkezi olan İstanbul, sahip olacağı büyük fonlarla cazibesini artıracak" diye konuştu.

"Sektöre güven gelecek"

Sektörün en büyük sorunu olarak kabul edilen, sigortalılık sayısı olarak tanımlanan penetrasyon sorununun çözümü noktasında da önemli kazanımlar sağlandığını sözlerine ekleyen Kırmızı, "Yönetmelikle sigorta sistemine dâhil olmamış birçok kişi ve kuruma da sigorta güvencesi sağlanacak. Bu da penetrasyon oranında artışı sağlayacak. Sektörün ihtiyacı olan güven konusu çözülmüş olacak. Hem sektör büyüyecek hem de önemli diyebileceğimiz orana sahip bu kesim, sigorta güvencesine girerek ani ve beklenmedik hasarların, kazaların ve zararların önüne geçilebilecek".

Hindistan’a büyük atılım

Yapılan açıklamada, katılım sigortacılığında önemli çalışmaları olan Doğa Sigorta A.Ş CEO’su Nihat Kırmızı ve Doğa Sigorta A.Ş Genel Müdür’ü Coşkun Gölpınar; Malezya, Bahreyn, Londra ve İsviçre’den sonra Hindistan’da dünyanın en büyük katılım fonlarıyla temas edip işbirliği sağlayacak girişimlerde bulunarak önemli anlaşmalara imza attı.