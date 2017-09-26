Katı yakıtlar istatistikleri açıkladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Temmuz ayı katı yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2017 yılı Temmuz ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 120 bin 457 ton, linyitin 4 milyon 880 bin 347 ton ve taşkömürü kokunun 382 bin 784 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 347 bin 383 ton, linyitin 4 milyon 900 bin 204 ton ve taşkömürü kokunun 432 bin 303 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,6 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 88,5 iken linyitte yüzde 99,6 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 56,4’ü termik santrallere, yüzde 14,8’i kok tesislerine, yüzde 5,5’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 87,1’i termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 97,6’sı demir-çelik sanayine sevk edildi.