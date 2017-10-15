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Katı atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, atık dönüşüm hedefini geliştirdiği yeni bir vizyonla belirledi

Katı atıklar ekonomiye kazandırılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, atık dönüşüm hedefini geliştirdiği yeni bir vizyonla belirledi

15 Ekim 2017 Pazar 21:59
Katı atıklar ekonomiye kazandırılıyor
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2023 yılına kadar tamamlanacak bu proje kapsamında ekonomiye milyarlarca liralık katma değer sağlanacak. Katı atık dönüşümünde on binlerce kişilik istihdam hedefleniyor. Bakanlığın üzerinde durduğu atık yönetimi sayesinde doğa koruma, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, hava kalitesi, gürültü yönetimi, iklim değişikliği, su kalitesi ve kimyasallar yönetiminin içinde olduğu 9 sektörde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında Bakanlık, 2007-2016 yıllarında yıllık yaklaşık 2,8 milyar Euro'luk yatırım yaptı. Bu alandaki yatırım rakamının 2023 yılına kadar yıllık ortalama 6,7 milyar Euro olması bekleniyor.
İLAVE 100 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de 84 katı atık düzenli depolama sahası ile bin 95 belediyede 52,4 milyon vatandaşa hizmet sağlanıyor. Bu çalışmalar sonucunda oluşan atıkların yüzde 11'inin geri kazanılabiliyor. Mevcut geri kazanım faaliyetlerinin ekonomiye katkısı şu an yıllık 3,5 milyar tutarında. Ancak proje kapsamında 2023 yılına kadar bu rakam yıllık 10 milyar TL düzeyine ulaşacak. Katı atıkların değerlendirilmesi alanında da 100 bin kişiye istihdam sağlanacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
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