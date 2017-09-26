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Katar’a 2.5 milyar dolarlık Türk OSB’si

Körfez ülkelerinin ekonomik kuşatma altına aldığı Katar, kendi ürününü kendi üretecek. Bunun için 2.5 milyar dolarlık OSB kuruluyor. Katar yönetimi, projenin Türkiye tarafından yapılmasını istedi. OSB’de 100 fabrika yer alacak

Katar’a 2.5 milyar dolarlık Türk OSB’si

Körfez ülkelerinin ekonomik kuşatma altına aldığı Katar, kendi ürününü kendi üretecek. Bunun için 2.5 milyar dolarlık OSB kuruluyor. Katar yönetimi, projenin Türkiye tarafından yapılmasını istedi. OSB’de 100 fabrika yer alacak

26 Eylül 2017 Salı 10:20
Katar’a 2.5 milyar dolarlık Türk OSB’si
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KÖRFEZ ülkelerinin Katar ambargosunun ardından Türkiye'nin verdiği destek milyar dolarlık proje doğurdu. Katar yönetimi, gıdadan inşaata kadar birçok alanda yaşanan ambargo sıkıntısının bir daha yaşanmaması için stratejik karar aldı. Ülkede birçok ürünün üretilmesi için düğmeye basıldı. Bunun için de Doha'da dev bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak. OSB'de 100'e yakın fabrikanın faaliyet göstermesi planlanıyor.

'TESİSLERİ SİZ KURUN'

Katar yönetimi, OSB'de üretim yapacak tesislerin tamamen Türk yatırımcılar tarafından kurulmasını istedi. Geçtiğimiz günlerde 5 milyar dolarlık Katar fonunu Türkiye'ye getiren Azure Group Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, OSB'de yatırım yapmak isteyen Türk şirketleriyle görüşmelerin başladığını belirtti. OSB'de yapılacak fabrika binalarından, işçilerin evlerine kadar her şeyin Türkler inşa edileceğini belirten Gül, "Katar, Türkiye'nin desteğini unutmadı. Ekonomik gücünü de biliyor. Bu nedenle 2.5 milyar dolarlık OSB'nin hem inşaatını hem de içindeki fabrika yatırımlarını tamamen Türkler yapacak" dedi.
Katar ekonomisinin en büyük 5 ailesinden olan bir grupla stratejik işbirliği yaptıklarını söyleyen Erkan Gül, "Bu OSB projesi için yüzde 49'u bizde olmak üzere bir şirket kurduk. Bu şirket, OSB'ye yatırım yapmak isteyenleri belirleyecek ve Katar'daki bürokratik işlemlerde yardımcı olacak. Biz de Türkiye'de buraya yatırım yapmak isteyen şirketleri arıyoruz. Alanında en iyileri kimse onlara teklif götüreceğiz" dedi.

1.5 AY ÖNCE PLANLANDI

OSB'de inşaat malzemelerinden elektroniğe, gıda ürünlerinden temizlik maddelerine kadar her alanda üretim yapılmasının planlandığını söyleyen Gül, proje kararının ise 1.5 ay önce Körfez ülkelerinin Katar'a yaptığı baskı sonrası alındığını belirtti. Gül, "Katar krizi sırasında işlemler hızlandı. Devlet bu krizin ardından kendi imalatını kendi yapmaya karar verdi. Bunun için Doha yakınlarında çok büyük bir alan tahsis edildi" dedi. Gül, Katar'ın nakit gücünün çok yüksek olduğunu söyledi.

YÜZDE 70'İNİ DEVLET KARŞILIYOR

Gül, Katar'ın OSB'ye yatırım yapacak firmaları yüzde 70 destekleme kararı aldığını belirterek, şöyle konuştu: "Yatırımın yüzde 70'ini devlet verecek. OSB'deki arazi bedava verilecek. Toplam 10 bin kişilik istihdam olacak ve bunların hepsi Türkiye'den gidecek. Ayrıca OSB'nin inşaatı, burada kullanılacak malzemeler ve çalışanların yaşayacağı evlerin tamamını Türk girişimciler yapacak" diye konuştu. Projeye isteyenlerin kendi başına yada Azure Group aracılığıyla başvurabileceğini söyleyen Gül, "Bizimle gidecek şirketlerle, yüzde 51'i bize ait olmak üzere firma kuracağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KörfezEkonomikOSBKatarTürkiye
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