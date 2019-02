Kaskonuz varsa bu hizmetler ücretsiz!

OTOMOBİLLERDE meydana gelebilecek kaza, hırsızlık gibi olaylara karşı kasko yaptıranlar tam haklarını bilmiyor. Ücretsiz olarak yararlanılacak işlemlerle hasarsızlığınız bozulmadan onarım yaptırabilirsiniz. Otomobil sahipleri araçlarını korumaya almak için kasko poliçesi yaptırıyor. Yapılan kasko poliçeleri otomobilin çarpma, çarpışma, çalınma, deprem, hırsızlık, perte çıkma, terör, sel ve su baskını gibi olayları teminat altına alıyor. Poliçeye eklenen müzik sistemi gibi özel işlemler de teminat kapsamına alınıyor. Gerçekleşen bir kaza neticesinde kasko kullanılarak otomobildeki hasar giderilirse kaskonuzun hasarsızlığı bozulmuş oluyor ve yenileme yapılacağı zaman poliçe fiyatı yüksek çıkabiliyor. Ancak bazı durumlarda kaskonun hasarsızlığı bozulmadan otomobil üzerindeki hasarlar gideriliyor. Birçok vatandaş poliçesinde var olan, ücretsiz yararlanıp hasarsızlığını bozmayacak uygulamaları bilmiyor.

FAR, AYNA, CAM DEĞİŞİMLERİ HASARSIZLIĞI BOZMUYOR VE ÜCRETSİZ!

Otomobillerde her an kaza riski var. Çok iyi şoför olsanız da karşı taraftan gelebilecek tehlikelere karşı açık durumda trafikte seyir halinde olunuyor. Red Sigorta Marmara Bölge Müdürü Tolga Seller, bazı sigorta şirketlerinin müşterilerini memnun etmek adına kasko poliçelerindeki hasarsızlığını bozmadan cam değişimi, ayna kırılması, far değişimi gibi hasarlarının ücretsiz olarak onarıldığını söyledi. Seller “Kasko kapsamında ücretsiz olarak değiştirilen cam, ayna, far gibi parçalar kaskonun hasarsızlığını bozmuyor. Bazı firmalar hasarsızlık koruma teminatları vererek poliçedeki hasarsızlık seviyesinin korunmasını sağlıyor. Bazı firmalar ayna, far, cam gibi parçaların değişimlerinde hasarsızlık seviyesini bir alt kademeye düşürüyor. Örnek vermek gerekirse yüzde 50 hasarsızlık indirimiyle yenilenmiş bir poliçe ertesi yıl yenilenirken hasarsızlık indirimi yüzde 40’a düşürülüyor. Hasarsızlık indirimleri ilk senin ardından yüzde 30-40-50-60 olarak belirleniyor. Bunların yanında mini onarım seçenekleri mevcut. Kasko firmalarının anlaşmalı olduğu mini onarım şirketleri araçlarda meydana gelen küçük boya hasarlarını, göçükleri ücretsiz olarak onarıyor. 4 adet boyalı göçük, 8 adet boyasız göçük, cam çatlağı, deri çiziği, sigara yanıkları mini onarım kapsamında poliçe dönemi içerisinde ücretsiz olarak onarılıyor. Mini onarım yapılırken bazı sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu servislerde onarım yapılırken vale hizmetinden de yararlanılabiliyor” dedi.