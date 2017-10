Kasaplar ucuz et istiyor

YARDIMCI, Fakıbaba'nın, Et ve Süt Kurumu'nun büyük marketlerde reyon kiralayarak uygun fiyata et satışı yapacağını açıklamasının ardından "Bize versinler ucuz eti, biz satalım" dedi.

Aynı zamanda Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili olan Osman Yardımcı, kasap esnafının vatandaşla eti buluşturuncaya kadar arada birçok aracıyla muhatap olmak zorunda olduğunu söyledi. Başkan Yardımcı, "Ülkede et kıtlığı yok. Günde 30, 40 kilogram et satan kasap esnafını günah keçisi yapmayalım" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, Et ve Süt Kurumu'nun büyük marketlerde reyon kiralayarak uygun fiyata et satışı yapacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Başkan Yardımcı, Türkiye'de 25 binin üzerindeki kasap esnafının buna talip olduğunu kaydetti. Türkiye'nin farklı şehirlerinde 5 binin üzerinde süpermarket olduğuna değinen Osman Yardımcı "Bakanımız vatandaşın ucuz et yemesi için bir çalışma yapılacağını söyledi. Biz kasap esnafı da çalışmaları yakından takip ediyoruz. Nasıl Avrupa'dan gelen etten vergi alınmıyorsa, KDV'si yoksa, o zaman Türkiye'deki yerli etten de vergi ve KDV alınmasın. Bu yapılırsa etin kilo fiyatı 4 TL ucuzlar. Üstelik yerli üretimi de pozitif etkiler, teşvik edilir" dedi. Kasap esnafının devletinin yanında olduğunu belirten Başkan Yardımcı, şunları kaydetti: "Vatandaşın ucuz et yemesini hepimiz istiyoruz. Bakanımız zengin marketlerde reyon kiralayarak para ödemek yerine, Et ve Süt Kurumu'nun etlerini kasap esnafına versin. Kasap esnafı bu etleri vatandaşa satsın. Üstelik biz bu hizmet için kira da istemiyoruz. Kasap esnafı olarak eti pahalı satmak hoşumuza gidiyor gibi bir algı oluşmasın. Bize de çeşitli indirimler sağlansa, biz de eti vatandaşla daha ucuza buluşturabiliriz. Bakanımızın küçük esnafı hipermarketlere ezdirmeyeceğini düşünüyorum. Madem amaç vatandaşa ucuz et yedirmek, aracı biz olalım. Üstelik ne kira ne de başka ücret istiyoruz. Et ve Süt Kurumu'nun etlerini kasaplar satsın."