Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107303
ALTIN
153.378
DOLAR
3.7141
STERLİN
4.9106
EURO
4.3624
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular mı tüketti?
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular...
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
Tuzlanan bebekler beyin kanamasından ölüyor!
banner468

Kasaplar ucuz et istiyor

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'ya seslendi

Kasaplar ucuz et istiyor

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'ya seslendi

23 Ekim 2017 Pazartesi 23:21
Kasaplar ucuz et istiyor
banner404

YARDIMCI, Fakıbaba'nın, Et ve Süt Kurumu'nun büyük marketlerde reyon kiralayarak uygun fiyata et satışı yapacağını açıklamasının ardından "Bize versinler ucuz eti, biz satalım" dedi.
Aynı zamanda Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili olan Osman Yardımcı, kasap esnafının vatandaşla eti buluşturuncaya kadar arada birçok aracıyla muhatap olmak zorunda olduğunu söyledi. Başkan Yardımcı, "Ülkede et kıtlığı yok. Günde 30, 40 kilogram et satan kasap esnafını günah keçisi yapmayalım" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, Et ve Süt Kurumu'nun büyük marketlerde reyon kiralayarak uygun fiyata et satışı yapacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Başkan Yardımcı, Türkiye'de 25 binin üzerindeki kasap esnafının buna talip olduğunu kaydetti. Türkiye'nin farklı şehirlerinde 5 binin üzerinde süpermarket olduğuna değinen Osman Yardımcı "Bakanımız vatandaşın ucuz et yemesi için bir çalışma yapılacağını söyledi. Biz kasap esnafı da çalışmaları yakından takip ediyoruz. Nasıl Avrupa'dan gelen etten vergi alınmıyorsa, KDV'si yoksa, o zaman Türkiye'deki yerli etten de vergi ve KDV alınmasın. Bu yapılırsa etin kilo fiyatı 4 TL ucuzlar. Üstelik yerli üretimi de pozitif etkiler, teşvik edilir" dedi. Kasap esnafının devletinin yanında olduğunu belirten Başkan Yardımcı, şunları kaydetti: "Vatandaşın ucuz et yemesini hepimiz istiyoruz. Bakanımız zengin marketlerde reyon kiralayarak para ödemek yerine, Et ve Süt Kurumu'nun etlerini kasap esnafına versin. Kasap esnafı bu etleri vatandaşa satsın. Üstelik biz bu hizmet için kira da istemiyoruz. Kasap esnafı olarak eti pahalı satmak hoşumuza gidiyor gibi bir algı oluşmasın. Bize de çeşitli indirimler sağlansa, biz de eti vatandaşla daha ucuza buluşturabiliriz. Bakanımızın küçük esnafı hipermarketlere ezdirmeyeceğini düşünüyorum. Madem amaç vatandaşa ucuz et yedirmek, aracı biz olalım. Üstelik ne kira ne de başka ücret istiyoruz. Et ve Süt Kurumu'nun etlerini kasaplar satsın."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman YardımcıGıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nar fiyatı arttı
Nar fiyatı arttı
Dünya devlerine üst üste baskın
Dünya devlerine üst üste baskın
Uçaktaki bir yolcu hostese 'canlı bombayım' deyince...
Uçaktaki bir yolcu hostese 'canlı bombayım' deyince...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim