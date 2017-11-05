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Karşılıksız çek azaldı

Karşılıksız çıkan çek sayısının geçtiğimiz yıla göre azaldığını bildiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin Eylül 2017 Çek Raporu'na göre yılın ilk 9 ayında 333 bin 478 çek karşılıksız çıktı

Karşılıksız çek azaldı

Karşılıksız çıkan çek sayısının geçtiğimiz yıla göre azaldığını bildiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin Eylül 2017 Çek Raporu'na göre yılın ilk 9 ayında 333 bin 478 çek karşılıksız çıktı

05 Kasım 2017 Pazar 21:39
Karşılıksız çek azaldı
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BUNLARIN 76 bini daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 oranında azaldı. Karşılıksız çeklerin tutarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken adet olarak bu sıralamada Antalya ile Bursa yer değiştirdi" ifadelerini kaydetti.
‘ÇEKLERE OLAN GÜVEN GİTTİKÇE ARTIYOR’
Çeklere olan güvenin arttığına dikkati çeken Palandöken, "Ticarette belirleyici rol oynayan çeklerin güvenilir olması çok önemli. Bu yıl Ocak ayından itibaren zorunlu olan karekod uygulaması ile çeklere güven arttı. Akıllı cep telefonlarından çek düzenleyenlerin sicilinin anında görülebilmesini sağlayan teknolojik uygulamalar, daha önce karşılıksız çek düzenleyenlere ikinci bir şans tanımıyor. Bu tür uygulamalar hamilin de keşidecinin de karşılıklı güveni açısından önem teşkil ediyor. Karşılıksız çek sayısındaki düşüşün en büyük sebeplerinden birisi de bu tür uygulamalar. Çeklere karşı kaybolan itibarın da böylelikle artacağını, karşılıksız çek sayısının daha da düşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kaydetti.
‘KARŞILIKSIZ ÇIKAN ÇEKLER YÜZDE 74 AZALDI’
Palandöken, son 8 yılda karşılıksız çeklerde yüzde 74 azalma olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Yaptığımız çalışma sonucunda bu yıl sonunda karşılıksız çek sayısının 445 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu sonuçla beraber küresel ekonomik krizin en çok etkilediği yıl olan 2009’dan bu yıl sonuna kadar karşılıksız çek sayısında yüzde 75 civarında azalma gerçekleşmiş olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenTürkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu
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