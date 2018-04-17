Karpuz üreticiyi güldürdü

AKSU'DA ocak ayında toprakla buluşan fidanların meyvesi olan karpuzlar, önümüzdeki günlerde toplanarak vatandaşın sofrasında yerini alacak. Aksu Hacıaliler Mahallesi’nde bulunan çiftçiler seralarında bulunan karpuzlara özenle bakıyor. Bu yıl Antalya’da turizmde beklenen rekor sayının karpuz fiyatlarını etkilediğini ifade eden çiftçiler, gece gündüz serada ve çevresinde nöbet tuttuklarını ifade ettiler.

'ALICI BEKLİYORUZ'

20 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen Mehmet Saçıkara, "Bu yıl ikinci defa karpuz ektim, fiyatlar daha iyi. Bunda turizm beklentilerinin yüksek olması da önemli oldu. Hava sıcaklıklarının yüksek olması bu yıl karpuzu erken çıkardı. Bir hafta içerisinde toplamaya başlayacağız. Kapuzlarımın alıcısı çıktığı anda vereceğim. Müşteriyi tarlada bekliyorum. Şu an fazla kişide karpuz olmadığı için gece gündüz bekliyorum. Bu durumda biraz daha riskli oluyor. Fiyatlar yüksek olunca ister istemez istenmeyen bazı olaylar oluyor. Karpuz için arayan çok oluyor" dedi. Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan ise İran'dan ithal edilen karpuzların şu anda satışının 2-2,5 TL arasında seyrettiğini ifade ederek, gümrük kapılarının kapanmaması durumunda yerli karpuz fiyatlarının 1 TL'ye kadar düşeceğini ifade etti.