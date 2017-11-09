Karar meclisten geçti! Borç faizleri siliniyor

TELEKOMÜNAİKASYON şirketlerinin 5 milyar lirayı bulduğu belirtilen borçlarının faizlerinin silinmesini ve güncellenen anaparanın yeniden yapılandırılmasını öngören torba yasa tasarısı maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kültür Bakanlığı'nın özel hesap uygulamasına son veren madde tasarıdan çıkarıldı.

BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Buna göre, Telgraf ve Telefon Kanunu'nda değişiklik yapılarak Hazine payı, evrensel hizmet katkı payı ve BTK'nın masraflarına katkı payından kaynaklı olarak telekomünikasyon şirketlerinin devlete olan borçlarına yeniden yapılandırma olanağı sağlanacak.