Kar nedeni ile yol kenarına çektiği otobüsü satışa çıkarıldı

UZUN yıllar servisçilik yapan 59 yaşındaki Cemal Yaman yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle henüz okullar başladıktan bir ay sonra işi bırakmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında ameliyat olan Yaman, yüzde 62 engelli raporu verildiği için bir daha çalışamadı.Ameliyatının üzerinden 4 ay geçtikten sonra (Ocak ayında) hastaneye kontrole gitmek için direksiyon başına geçen Yaman, dönüşte yakalandığı yoğun kar yağışı nedeniyle arabasını İstanbul’un Esenkent Mahallesinde 12 Ocak akşamı yanyola park etmek zorunda kaldığını ifade etti. Yaman, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Arabamı park ettikten üç gün sonra kar yağışı hafifleyince kontrol için arabayı park ettiğim noktaya gittiğimde arabamın orada olmadığını fark ettim. Öncelikle çalındığını düşündüm ve polise başvurdum, polisin yaptığı araştırma sonucunda arabamın hatalı yere park edildiği gerekçesiyle çekildiği ve park yerine konulduğu söylendi. Daha sonra arabamı almak için otoparka gittiğimde bana aracın 5 bin TL değerindeki sigortasını yaptırmamı ve otopark ücretini ödememi aksi takdirde yasal prosedür gereğince arabamın 5 ay sonra kurum tarafından açık arttırma usulüne göre satışa çıkacağı söylendi" dedi.

ARABAMIN SATILMASINI İSTEMİYORUM

Uzun süredir çalışamadığını ve akrabalarında maddi destek aldığını ifade eden Cemal Yaman, arabasını çıkartmak için gecikme faiziyle birlikte 8 bin TL sigorta bedeli ve 2 bin TL olan otopark ücretini ödeyemediği için arabasının bu ayın sonunda satışa konulacağını söyledi. Uzun yıllardır çalıştığı servisinin satılmasını istemeyen Yaman konuşmasının devamında "Ben arabamın satılmasını istemiyorum bu konuda mağdurum, sigortasına veya otoparka ödeyecek param yok arabamı versinler ben zaten maddi durumum düzelince sigortasını yaptırırım o halde trafiğe çıkmam" dedi.

YETERLİ OTOPARK YOK

Konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise sorunun ana sebebinin, ülkemizde motorlu araç sayısının artışına karşılık yeterli sayıda otopark yapılmamasından kaynaklandığını ifade etti. Ağaoğlu "Özellikle büyükşehirlerde ciddi otopark sorunu yaşanıyor. Yetkililer ise, İmar Kanunu Otopark Yönetmeliğinin açık hükmüne rağmen, binalardan topladıkları otopark harçlarını ücretsiz otopark yapımına harcayacakları yerde, hatalı park etmiş araçları çekicilerle kaldırarak bu işin birileri için kazanç kapısı olmasına yol açıyorlar" şeklinde konuştu.

Park yasağı olan her yerde araçların çekilemeyeceğini ileri süren Ağaoğlu, "Karayolu Trafik Yönetmeliği'nin 119. maddesinde park halindeki araçların hangi durumlarda çekileceği ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna göre, kamu binalarının, hastanelerin, araç geçişlerinin, yangın musluklarının, toplu taşıma duraklarının önüne park etmiş, trafiği engelleyen veya tehlikeye düşüren araçlar çekilebilir. Ancak bazı kişiler bunu bir kazanç kapısı şeklinde kullanmakta ve park yasağına aykırı her noktadan araç çekip, otoparka götürmektedir. Böylelikle park yasağını ihlal eden sürücü bu hatası yüzünden hem trafik cezası, hem de çekici ve otopark cezası ödeyerek iki kez cezalandırılmış olmaktadır. Oysa araçların park yerlerinden kaldırılmasında amaç, trafiğin akışına güven ve rahatlık sağlamaktır" dedi.Mağdurların haklarını aramalarını öneren Ağaoğlu sözlerini, "Aracı çekilen kişi, şayet park ettiği alan Yönetmeliğin 119. maddesinde sayılan yerlerden değilse, park ettiği alanın fotoğrafını çekip, otopark ve çekici ücret makbuzlarıyla hiç bir ücret ödemeden ikamet ettiği yerdeki Tüketici Hakem Heyetine başvurarak, ödediği bedellerin iadesine karar verilmesini talep edebilirler" dedi.