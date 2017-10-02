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Kaplan tankı zorlu sınava hazır

Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilecek ilk araç olacak orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT, Endonezya'daki zorlu arazi testlerinde gücünü gösterecek

Kaplan tankı zorlu sınava hazır

Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilecek ilk araç olacak orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT, Endonezya'daki zorlu arazi testlerinde gücünü gösterecek

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:45
Kaplan tankı zorlu sınava hazır
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SAVUNMA sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS  ile Endonezyalı PT Pindad firması tarafından Türkiye'de tasarlanan ve  geliştirilen Kaplan MT'nin ilk prototipi, eylül ayında Endonezya'ya ulaştı.

PT Pindad ortaklığında FNSS mühendislerinin çalışmalarıyla ortaya  konulan Kaplan MT, Türk savunma sanayisi açısından tank sınıfında ihraç edilecek   ilk araç olma özelliğini taşıyor. Kaplan MT, Endonezya Silahlı Kuvvetlerinin  modern orta sınıf tank konseptine olan talebini karşılamak üzere geliştirildi.

Kaplan MT, Endonezya'nın Cilegon şehrinde 5 Ekim'de düzenlecek Ulusal  Silahlı Kuvvetleri Günü resmi geçidinde Endonezya Ordusu tarafından kullanılarak  halkın karşısına çıkacak.
Muharebe sahasına yeni bir soluk

Kaplan MT, iki ülkenin savunma bakanlıklarının da desteğiyle  gerçekleştirilen başarılı bir ortak geliştirme projesi olarak öne çıkıyor.

Prototipi ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF  2017) sergilenen orta ağırlık sınıfı tank, hassas doğrudan ateş kabiliyeti, yakın  ateş desteği sağlayan mühimmattan tanksavar mühimmatına kadar uzanan geniş  seçenekleri, üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyetiyle muharebe sahasına  yeni bir soluk getiriyor.

Kaplan MT, gücünü aracın arka kısmında bulunan ve "20 BG/ton"  mertebesinde güç/ağırlık oranı sağlayan güç paketinden alıyor. Motor, bu gücü,  çift pinli paletleri süren ve burulabilen mil üzerine kurulan, 6 tekerlekli,  antişok süspansiyon sistemine sahip, yürüyüş sistemine aktarıyor.

Aracın ateş gücünü ise yüksek basınçlı 105 mm Cockerill topu entegre  edilmiş ve gelişmiş bir otomatik doldurucuya sahip CMI Cockerill 3105 kulesi  sağlıyor. Bu kuleyle Kaplan MT, düşük ağırlığına rağmen yüksek tahrip gücüne  ulaşıyor.

Kaplan MT, avcı, vurucu özelliğinin yanı sıra araç komutanına  taktiksel farkındalık sağlayan muharebe alanı yönetim sistemi ve lazer ikaz  sistemiyle donatılıyor.

Kendi sınıfında, en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olan  Kaplan MT, kullanıcısına, muharebe alanındaki tehditlere karşı çok kısa sürede,  yeterli ateş gücüyle hızlı yanıt verme imkanı tanıyor. Bu da beraberinde muharebe  alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti sağlıyor.

"Kaplan MT özel bir araç"

FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, projenin başarısına vurgu yaptı.

Şirketin, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan 2 binin  üzerindeki paletli aracın üretimini gerçekleştirdiğine işaret eden Kurt, şunları  kaydetti:

"Türkiye'de paletli araçların evi olarak, dost ve müttefik ülke  Endonezya'nın orta sınıf tank geliştirme projesinde ortağımız PT Pindad ile  birlikte yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim için çok özel bir araç olan  Kaplan MT'nin arazi performansını sahada gösterdiğimizde, bu tasarımın  etkinliğini daha net gözler önüne sereceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
PT PindadTürk Savunma SanayisiKaplan Tankı
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