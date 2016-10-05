Kapıdan kapıya VIP servis ‘cep’e girdi

Huawei, kapıdan kapıya satış sonrası servisi de kapsayan VIP hizmet verecek. Bu çerçevede Huawei P9’da satış tarihinden itibaren 3 ay, Huawei P9 Lite’da ise 1 ay içerisinde oluşabilecek kırılma ve ekran hasarları ücretsiz karşılanıyor

HUAWEL Tüketici Elektroniği İş Grubu, sektörde ilk kez sunulan “kapıdan kapıya” satış sonrası servis ve ekran değişimi garantileriyle kullanıcılarına sunduğu avantajları satış sonrasında da devam ettirecek. Bu hizmetler dahilinde dünyanın ilk çift Leica kamera donanımına sahip

akıllı telefonu Huawei P9’da satış tarihinden itibaren 3 ay, P9 ailesinin en son üyesi Huawei P9 Lite’da 1 ay içerisinde oluşabilecek kırılma ve benzer ekran hasarları, ücretsiz ekran değişimi ile Huawei garantisi altında karşılanıyor.

Kargo ücreti yok

Huawei, P9 ve P9 Lite modellerine ek olarak G8, P8 ve MateS modelleri için de sunduğu kapıdan kapıya satış sonrası servisle olası bir teknik servis ihtiyacınızda, UPS kargonun yurt içinde ulaşabildiği her noktada hiçbir kargo ücreti ödemeden, kapıdan kapıya servis hizmeti almanızı sağlıyor. Huawei Türkiye Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Cem Sezer, “Tüketicimize en iyiyi sunma konusunda iddialıyız, bu doğrultuda satış sonrası hizmetlerimize VIP Servis uygulamasını ekleyerek bir ilke imza attık. Amacımız ürünlerimizi Türk tüketicisiyle buluşturmanın yanı sıra satış sonrası desteğimizle de fark yaratmak” diye konuştu.



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