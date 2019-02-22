Kapasite kullanım oranı açıklandı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74`e geriledi

Kapasite kullanım oranı açıklandı
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TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya  göre,  şubat ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yeri  tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir  önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74 seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım  oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,1'e indi.

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