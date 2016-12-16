Kapanan şirket sayısı yüzde 48 arttı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,28 artarak 5 bin 526 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 5 bin 456 şirket kurulmuştu. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 47,8 artarak bin 73 olarak belirlendi. Kapanan şirket sayısı geçtiğimiz ay da yüzde 52 olarak gerçekleşmişti.

Açıklamada şöyle denildi: "2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 1,28 oranında, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,97 ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 4,76 oranında artış olmuştur.



2016 yılı Kasım ayında, kapanan şirket sayısı 2015 yılı yılının aynı ayına göre yüzde 47,80, kapanan kooperatif sayısında yüzde 10,59 oranında ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 83,32 oranında artış olmuştur.



2016 yılı ilk 11 ayında kurulan şirket sayısı, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,79 azaldı.



2016 yılının 11 aylık döneminde, 2015 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,79, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,50 ve kurulan kooperatif sayısında yüzde 14,56 oranında azalış olmuştur.



Aynı dönemler için kapanan şirket sayısı yüzde 9,53, kapanan kooperatif sayısında yüzde 18,16 oranında azalış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1,68 artış gözlenmiştir. 2016 Kasım ayında şirket kuruluşu gerçekleşmeyen il yoktur. Buna karşılık Bayburt, Bartın ve Ardahan'da 1'er şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.



"2016 yılı Kasım ayında kurulan toplam 5,592 şirket ve kooperatifin yüzde 80,22'si limited şirket, yüzde 18,55'i anonim şirket, yüzde 0,1'i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,82'si İstanbul, yüzde 10,87'si Ankara, yüzde 6,26'si İzmir'de kurulmuştur.



2016 Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre 2,88 katı artmıştır.



2016 yılı ilk 11 ayında toplam 59.595 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 47.605 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 36,01'ini, 11.272 anonim şirket ise yüzde 63,97'sini oluşturmaktadır. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ekim ayına göre 2,88 katı artmıştır.



2016 Kasım ayında 1.668 şirket ve kooperatif toptan ve perakende ticaret sektöründe, 1.025'i inşaat sektöründe kuruldu.



2016 Kasım ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin 1.668'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.025'i inşaat, 802'si imalat sektöründedir.



2016 Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.101'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.081'i inşaat, 346'sı imalat sektöründedir.



Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin 360'ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 157'si inşaat, 153'ü eğitim sektöründedir.



Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.000'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 372'si inşaat, 248'i imalat sektöründedir.



2016 Kasım ayında kurulan 66 Kooperatifin 32'si Konut Yapı Kooperatifidir.



2016 Kasım ayında kurulan 66 Kooperatifin 32'i Konut Yapı Kooperatifi olup, 8'i Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, 6'sı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 4'ü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kurulmuştur.



2016 yılının ilk 11 ayında kurulan 704 kooperatifin 314'ü Konut Yapı Kooperatifi, 87'i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 54'ü Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile 50'si Sulama Kooperatifi olarak kurulmuştur.



2016 Kasım ayında 421 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.



Yabancı ortaklıkta Suriyeliler ilk sırada 2016 Kasım ayında kurulan 421 yabancı ortak sermayeli şirketin 148'i Suriye ortaklı olup, İran sermayeli 38 adet ve Irak ve Suudi Arabistan sermayeli 27 şirket kurulmuştur.



2016 yılı ilk 11 ayında kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 4.155'tir. Bu şirketlerin 1.642'si Suriye, 273'ü İran, 267'si Irak, ortaklıdır.



Kurulan 4.155 yabancı ortak sermayeli şirketin 552'si anonim, 3.603'ü limited şirkettir. Bu şirketlerin 433'ü İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 400'ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret ve 270'i Gayrimenkul acenteleri sektöründe kurulmuştur.



Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 89,08'ni yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır."

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