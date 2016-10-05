Kapağı açmadan deterjan ekletiyor

ADDWASH Akıllı Kapak Teknolojisi, ana kapağın üst kısmında bulunan ve yıkama sırasında ek giysi, deterjan ya da yumuşatıcı eklemeyi mümkün hale getiren ek kapağıyla öne çıkıyor. Kullanıcılar evin dışındayken dahi çamaşır makinelerini çalıştırabilirken makinenin bittiğini bildirim olarak akıllı telefonlarında görebiliyorlar.

Ar-Ge’ye 14 milyar dolar

Samsung AddWash çamaşır makinelerinin, nesnelerin interneti konsepti içerisindeki akıllı ev vizyonunun önemli bir parçası olduğuna değinen Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “İnsanların günlük yaşamlarını eşsiz inovasyonlarla geliştirmeye devam ediyoruz. Tüketicilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda televizyondan, beyaz eşyaya yaşamımızdaki tüm cihazların birbirine bağlı olduğu bir dünyanın kapıları Samsung ile açılıyor. Samsung ürünlerinin yüzde 90’ının 2017’de, tamamınınsa 2020 yılında IoT uyumlu olmasını hedefliyoruz. Hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla uyumlu şekilde uzaktan erişime imkan tanıyan AddWash akıllı kapak teknolojisine sahip çamaşır makinemiz ile insanların hayatlarını kolaylaştıracak bir dizi yeniliği daha Türkiye’deki kullanıcılarımızın beğenisine sunmanın gururunu yaşıyoruz.”





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