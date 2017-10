Kamuda çalışan kadınlara müjde

EVDE Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kapanış Konferansı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Sarıeroğlu, projenin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, projenin yazım aşamasında yer aldığını, uygulama aşamasında milletvekili, kapanışında da Bakan olarak katılmanın nasip olduğunu anlattı. Bakan Sarıeroğlu, "Konu kadınlarımızın emeği, kadınlarımızın haklarının ve şartlarının iyileştirilmesi, toplumsal rol ve statülerinin yükseltilmesi olduğu zaman hem ben şahsım adına hem de Bakanlığımın bütün imkanlarıyla bu konuyla ilgili kararlılıkla hassasiyetle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Kalkınmanın temel unsuru kadınlar. Eğer kadın olmazsa kalkınma, büyüme süreçlerinde gerçekten büyük bir eksiklik olur. Toplum olarak kalkınma, büyüme, istihdam için kadınların gücüne, inancına ve özverisine biz inanıyoruz. 15 yıldır AKP iktidarları döneminde de bu inancımızla kadınlar için her türlü imkanı en iyi şekilde ortaya koymak için hem yasal hem uygulama anlamında son derece önemli çalışmalara imza attık. Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, büyümeden daha fazla pay almaları, toplumdaki rollerinin daha da güçlenmesi, aile içerisindeki rollerinin daha da güçlenmesi için önümüzdeki dönemde de ciddi çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı. Toplumun her alanında kadınların aktif ve etkin yer aldığını söyleyen Sarıeroğlu, "Amacımız bunun daha da ileri seviyelere getirilmesi. Oldukları her yerde de kadınlar üstlendikleri bütün görevleri de disiplinle bakış açıları, organizasyon kabiliyetleri sebebiyle beyefendilere göre daha titizlikle gerçekleştiriyorlar" dedi. Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Geçtiğimiz sene yaptığımız yasal düzenlemeyle doğum sonrası annelerimize yarı zamanlı çalışma imkanı getirdik. 2,4,6 ay olarak burada çok önemli bir şey, yarı zamanlı çalışsa da annelerimiz tam zamanlı olarak maaşlarını alıyorlar. Devreye işsizlik sigortamız ve iş kurumu giriyor sigortaları tam zamanlı olarak yatıyor. Aynı şey kamuda çalışan kadınlarımız açısından da geçerli. Analık izinlerinin bitmesini takip eden dönemde ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü çocuk için 6 ay yarı zamanlı çalışarak tam zamanlı maaş alma imkanlarına sahipler. Kamuda çalışan kadınlar için yaptığımız düzenlemenin ikinci mevzuatlarını çıkardık. Ama kamuda çalışan kadınlar açısından yaptığımız yasal düzenlemenin şuanda ikinci mevzuatının çıkması kamu çalışanı kadınların en çok beklediği konulardan birisi. Geldikten sonra tekrardan incelemek istedim kapsamını daha etkin hale nasıl getirebiliriz diye. Bu bağlamda biraz gecikme oldu ama inşallah gelecek hafta bu kamuda yarı zamanlı çalışmayla ilgili yasal düzenlememizin yönetmeliği gelecek hafta itibariyle Başbakanlığa gönderilmiş olacak. Bunun da müjdesini vermek istiyorum" açıklamasında bulundu. Bakan Sarıeroğlu, kadınların işgücüne katılım oranlarını 2023 yılında yüzde 41’e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. 2015 yılı Mart ayında başlayan ‘Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin farkındalık ve somut çıktıları bakımından en etkili proje olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, bunun Büyükanne Projesiyle karıştırıldığını ancak ikisinin birbirinden farklı olduğunu ifade etti.