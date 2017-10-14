Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
14 Ekim 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
14 Ekim Günlük Burç Yorumu
14 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Ekim 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Okula silahlı saldırı!
Kapat
banner468

Kamu ve özel sektörde düğmeye basıldı 219 bin personel aranıyor

İstihdam seferberliğiyle kamu kuruları ve özel sektörde personel alımına hız verildi. İŞKUR verilerine göre kamu ve özel sektörde toplam 219 bin personel için ilanlar açıldı

Kamu ve özel sektörde düğmeye basıldı 219 bin personel aranıyor

İstihdam seferberliğiyle kamu kuruları ve özel sektörde personel alımına hız verildi. İŞKUR verilerine göre kamu ve özel sektörde toplam 219 bin personel için ilanlar açıldı

14 Ekim 2017 Cumartesi 09:00
Kamu ve özel sektörde düğmeye basıldı 219 bin personel aranıyor
banner404

İŞKUR'da açık işlerin sayısı 139 bin 613'e ulaşırken, kamu kurumları da 79 bin 321 personel alımı için düğmeye bastı. Toplum yararına işler için 40 bin işçi aranıyor.  Milli Savunma Bakanlığı 24 bin erbaş alımı yapacak.

KAMUYA PERSONEL ALIMI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İstihdam seferberliği ile özel sektör eleman alımında gaza basarken, kamu kurumları da personel istihdamına hız verdi. İş arayanlar ile işverenleri buluşturan  İŞKUR'da açık işlerin sayısı 139 bin 613'ü bulurken, kamuda da 79 bin 321 personel alımı için başvurular alınıyor. Yani kamuya ve özel sektöre halen 218 bin 934 personel aranıyor.

İLK SIRADA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YER ALIYOR

Kamuda kurum olarak alımlarda ilk sırada  Milli Savunma Bakanlığı yer alıyor. Bakanlık, 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş alımı yapacak. Bunun için başvurular 1 Aralık'a kadar alınacak. Personel alımlarında ikinci sırada ise  Adalet Bakanlığı var. Bakanlık; 3 bin 222'si gardiyan, 2 bin 500'ü sözleşmeli personel, bin 500'ü hakim ve savcı adayı olmak üzere 7 bin 553 personel arıyor. Başvurular; sözleşmeli personel için  24 Ekim'e, gardiyan alımları için 25 Ekim'e, hakim ve savcı adayları için 8 Kasım'a kadar alınacak.

ÖZEL SEKTÖRE ON BİNLERCE YENİ ELEMAN

İŞKUR vasıtasıyla toplum yararına işler için de 40 bin eleman aranıyor.  İŞKUR'daki açık işlerde ilk sırayı ise beden işçileri alıyor. Ülke genelinde özel sektör firmaları 42 bin 416 beden işçisi arıyor. Firmalar, 6 bin 21 satış danışmanı, 4 bin 568 temizlik görevlisi, 3 bin 538 garson, 3 bin 345 güvenlik görevlisi alımı için  İŞKUR'a başvurmuş durumda.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstihdam SeferberliğiİŞKUR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTV zammı yüzde 40’dan yüzde 25’e indi, gelir vergisi zammı kalktı
MTV zammı yüzde 40’dan yüzde 25’e indi, gelir vergisi zammı kalktı
IMF'den flaş Türkiye açıklaması!
IMF'den flaş Türkiye açıklaması!
Matbaacılardan fuar çıkarması
Matbaacılardan fuar çıkarması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim