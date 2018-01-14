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Kamu ücretlerine düzenleme 

Kamu personelinin kıdemler arası ücret dengesizliğinin giderilmesi için hem iş hem de hiyerarşi dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılacak

Kamu ücretlerine düzenleme 

Kamu personelinin kıdemler arası ücret dengesizliğinin giderilmesi için hem iş hem de hiyerarşi dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılacak

14 Ocak 2018 Pazar 19:35
Kamu ücretlerine düzenleme 
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kaymakam, emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" sözlerinin ardından düğmeye basıldı. Kamuda kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek. Ek gösterge sistemi, statü, ücret, çok başlı yönetim başta olmak üzere temel sorunlar masaya yatırılırken, performansa dayalı ücret sisteminin dünya örnekleri incelenerek yeni bir model ortaya konulacak. Birinci adımda hem görev ücreti hem de emekli maaşlarını belirleyen ek gösterge cetvelinde genel bir düzenleme yapılırken, personel rejiminde köklü değişiklikler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tüm meslek grupları için hakkaniyetli bir ücret dengesinin en geç 2019'da kurulacağını açıkladı. Farklı kurumlarda, farklı unvanlarda ek gösterge, tazminat sistemi de tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirilecek.
DÜZENLEME BİRÇOK ALANI KAPSAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği kaymakam örneğinde olduğu gibi birçok kurumda daire başkanı, müdür, şube müdürü altlarında görev yapan personelden daha düşük ücret alıyor. Bu ek gösterge rakamlarının düşük olmasından kaynaklanıyor. Kamuda personel rejiminin yeniden düzenlenmesini öngören çalışma kapsamında öne çıkan başlıklar ise şöyle: "Her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal haklar çalışanlar lehine yeniden değerlendirilecek. Kurumların hizmet gerekleri, unvan, hiyerarşi, iş yükü dikkate alınarak bir yıllık değerlendirme dönemleri ortaya çıkarılacak. Değerlendirme süreci planlama, izleme, aşamalarından oluşacak. Başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek. Kamu çalışanlarının hedefleri, görevleri, yetkinlikleri dikkate alınarak, vatandaşın memnuniyeti de dikkate alınacak. Ek gösterge sisteminde eğitim ve ünvan dikkate alınarak kurumlar arasında denge sağlanacak. Yönetici kadrolarında görev yapanlar hakkında geçerli olan ek gösterge rakamları da düzeltilerek, hiyerarşiye uygun hale getirilecek." Tüm bu düzenlemelerin yanısıra bu yıl kamuya çeşitli statü ve unvanlarda yaklaşık 180 bin personel alınacak. 

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KamuPersonelDüzenleme
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