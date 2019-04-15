Kamu işçisi eşi olan devlet memuru, eş durumundan tayin isteyebilir mi?

DEVLET memurları arasında eşi kamu işçisi olarak görev yapanlar, kendilerinin de eş durumundan tayşn hakları olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte merak edilen o sorunun yanıtı!

KAMU İŞÇİSİ EŞİ OLAN MEMURLAR EŞ DURUMUNDNA TAYİN İSTEYEBİLİR Mİ?

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik:

"Madde 14 - Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir."

Buna göre kamuda kadrolu olarak çalışan işçiler kamu personeli olarak kabul edilebileceği için memur olan eşin eş durumundan tayin sisteme hakkı bulunmaktadır.