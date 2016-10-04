Kamu ihalelerine FETÖ önlemi

FETÖ ile mücadele kapsamında çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren hükümet bu doğrultuda, savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarıyla ilişkili olan veya gizlilik içinde yürütülmesi gereken haberleşme sistemleri ile ilgili tüm mal ve hizmet alımlarını ihale kapsamından çıkarıyor. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gerektiği veya devlet güvenliğine ilişkin menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerde yapılacak mal ve hizmet alımları da ihale kapsamı dışına çıkarıldı. Alımlar piyasa fiyat araştırması yapılarak gizlilik içerisinde doğrudan temin edilecek. Böylece devletin içerisinde kripto konumda bulunduğundan şüphelenilen terör örgütü FETÖ mensuplarının ihalelere sızması ve gizli bilgileri ele geçirmesi de önlenecek.

YENİ ALIMLAR İHALESİZ

FETÖ'nün ilk darbe girişiminde bulunduğu 17-25 Aralık 2013 tarihinde Başbakan, MİT müsteşarı, bakanlar, milletvekilleri, gazeteciler, işadamları gibi devletin pek çok kademesinde faaliyet gösteren kişileri yasadışı yollardan dinlemeye aldığı tespit edilmişti. Bunun için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı (TİB) da üs olarak kullanan FETÖ'nün bu ihanet üssü Olağanüstü Hal Kapsamı'nda çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bağlandı. TİB'in kullandığı binayı etkisizleştirecek olan BTK'nın yanı sıra Bakanlar Kurulu kararıyla Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın koordinesinde Haberleşme Genel Müdürlüğü de savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilgili tüm mal ve hizmet alımlarını ihalesiz olarak yapacak.

KRİPTO FETÖ'CÜLERE ÖNLEM

Alınan kararla, kritik önemdeki haberleşme sistemleri üzerinde devlet içerisinde hâlâ tespit edilemeyen kripto FETÖ'cülerin sistem içerisine bir şekilde sızmaları da önlenecek. Yapılacak cihaz alımları gibi, bu cihazları çalıştıracak ve başında bulunacak kişiler de hükümet tarafından titizlikle seçilecek.

SİBER GÜVENLİK KAPSAMDA

Doğrudan alımı yapılacak mal ve hizmetler kapsamına, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından detayları açıklanan, e-Devlet Stratejisi, siber güvenlik hizmetleri ve Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi projeleri de dahil edildi. Bu projeler için yapılacak alımlarda bakanlık tarafından görevlendirilecek kişiler fiyat araştırması ve fiyat üzerinde birtakım görüşmeler yaparak ihtiyaçların teminini gizlilik içerisinde yürütecek.



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