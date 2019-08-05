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Son Dakika

Kamu çalışanlarının maaşlarını ne zaman alacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını açıkladı.

EKONOMİ 05.08.2019, 15:46 Toygar Dim
Kamu çalışanlarının maaşlarını ne zaman alacağı belli oldu
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