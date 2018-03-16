Kamu çalışanlarına yarım zamanlı çalışma geliyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni istihdam seferberliğinin etkisiyle işsizlik rakamlarında bu yıl tek haneyi görmeyi hedeflediklerini söyledi. TV’de katıldığı programda Aralık ayı işsizlik verilerini değerlendiren Sarıeroğlu, “Bu bizim beklediğimiz bir sonuçtu” dedi.

Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti: “1 yılı aşkın süredir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde istihdam konusunda bir seferberlik yürütülüyor. Aralık ayında biz bunla ilgili bir toplantı yapmıştık, yeni istihdam teşviklerimizi hazırlamıştık. Şu anda da hali hazırda Meclis’te görüşülen bir paket içerisinde yeni istihdam teşvikleri de var. Onların da etkisiyle inşallah önümüzdeki süreçte çok daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz. İstihdam oranında artış var. Kadın istihdamında 2 puanlık artış gerçekleşti. Her yıl iş gücü piyasasına 1 milyon kişi giriyor. Gençler konusundaki ilerleme çok önemli. İŞKUR’da 2018 için 1.25 milyon kişiyi işe yerleştirme hedefimiz var. Kısa süre içerisinde, 2018’in sonuna kadar işsizlik oranımızı tek haneli rakamlara indirme hedefimiz var.”



Yarı zamanlı çalışma müjdesi yakında

Memur ebeveynlerin yarı zamanlı çalışmasına imkan veren yönetmelikle ilgili olarak Bakan Jülide Sarıeroğlu, düzenlemenin yakında çıkacağını söyledi. Sarıeroğlu, “Görüş istenen konularla ilgili süreçler tamamlanma aşamasında. Kapsamı geniş bir düzenleme. Kısa süre içinde kamu çalışanı ebeveynlerle ilgili düzenleme nihayete erdirilecek. Ebeveynler okul çağına gelene kadar yarı maaşla yarı zamanlı çalışabilecek” diye konuştu.