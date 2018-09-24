Kamu çalışanlarına müjde! Aralık'ta ikramiye ödenecek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı doğrultusunda 7 Aralık'ta 2 bin 500 lira brüt ücreti olan işçiye 13 günlük tediye (ikramiye) olarak yüzde 15 vergi diliminde bin 83 lira ödenecek.

1 YIL İÇİNDE 365 GÜN ÇALIŞAN İŞÇİLERE 52 GÜNLÜK İKRAMİYE

Kamuda çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikramiye (tediye) haberi geldi. 1 yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. İlave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı.

7 ARALIK'TA YATIRILACAK

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda 13 günlük tediye 17 Ağustos'ta ödendi. 7 Aralık'ta da 13 günlük tediye yatırılacak. 2 bin 500 lira brüt ücreti olan işçiye 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde bin 83 lira ödenecek.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 08:48