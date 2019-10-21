Kamu bankalarından düşük faiz ve vade avantajıyla yeni kredi müjdesi
10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak.
EKONOMİ 21.10.2019, 11:54
KAMU bankaları, reel sektöre yeni bir kredi destek paketi hazırlıyor. Paket, istihdama destek kredisi olarak hazırlanıyor.10 ve üstünde işçi çalıştıran firmalara düşük faiz ve vade avantajıyla kredi sağlanacak. Yeni istihdam sağlanması halinde oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi, tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat basta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak. Yarım kalmış inşaatların tamamlanmasina yönelik destek sağlanacak. Paketin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.
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