Kalkınmada kadının rolü için toplandılar

TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü Zirvesi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, zirvenin açılış konuşmasında ekonomik büyümenin günümüzde tüm ülkeler için önemli bir hedef olduğunu belirterek, “Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefine de sahip olması gerekir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde kadınlarımızın toplumun her alanına katılımlarını sağlamak, onların statüsünü güçlendirmek, temel unsurlardan biridir” dedi. Son 15 yılda Türkiye’de anayasal ve yasal düzenlemelerle kadının statüsünü güçlendirme alnında devrim niteliğinde çalışmalara imza atıldığını dile getiren Kaya, “Kadınla ilgili pek çok sorunun temelinde eğitim konusu yer alıyor. Türkiye olarak son 15 yılda özellikle kız çocuklarımızın eğitimlerinin artırılması alanında çok önemli bir başarıya imza attık. Özellikle cumhurbaşkanımızın eşinin bizzat himaye ettikleri projelerle önemli başarılara birlikte imza attık” diye konuştu.

KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİME KATILIM ORANLARI ARTIYOR

Bakan Kaya, 2002-2003 yılında kız çocuklarının ortaöğretime katılımlarının yüzde 45.2 iken bugün bu oranın yüzde 82.4’e yükseldiğini belirtti. Bakan Kaya, bu oranın yeterli olmadığını sözlerine ekleyerek, “Biz istiyoruz ki kız çocuklarımızın okullaşma oranını orta öğretimde de yüzde yüzlere yükseltmek” dedi. Aynı dönemde yüksek öğrenimde kız çocuklarının eğitime katılım oranını yüzde 13.5 olarak açıklayan Bakan Kaya, bugün bu oranının yüzde 42.6 olduğunu vurguladı. Bakan Kaya, yüksek öğrenimde de bu oranı artırmayı amaçladıklarını belirtti. 2005 yılında kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 23.3 olarak açıklayan Kaya, bu oranın 2017 yılı Temmuz ayı itibariyle yüzde 34.3’e yükseldiğini açıkladı. Bakan Kaya, 2023 yılında ise kadınların işgücüne katılımını yüzde 41’e yükseltmek istediklerini söyledi.

81 İLDEKİ OSB'LERDE KREŞ PROJESİ

Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde organize sanayi bölgelerinde kreş açma projeleri bulunduğunu belirterek, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile şu an bunu çalışıyoruz. İnşallah 81 ildeki OSB’lerde çalışan kadınlarımız için kreşler açacağız” diye konuştu.

‘BİZİM İÇİN MİLLİ BİR KAYIP’

Millet olarak beşeri sermayenin yarısını kadınların oluşturduğunu söyleyen Bakan Kaya, “Kadınların bilgisinden, yeteneğinden, sezgi gücünden ve tecrübelerinden faydalanmamak bizim için milli bir kayıptır” dedi. İşveren olarak çalışan kadınların oranı yüzde 14.6 olarak açıklayan Bakan Kaya, bu oranın da yeterli olamadığını belirterek, yukarıya çekmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Zirvede konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, “İnsan merkezli bir konu ve eşitlikçi bir bakış açısını zorunlu koşuyor. Kadınların ekonomik sosyal ve toplumsal anlamda daha güçlü olmaları ekonomik kalkınmanın olmazsa olma koşullarından birisidir. Kalkınmada kadının rolü bir Türkiye meselesi değil, bir dünya meselesidir” dedi. Kadının ekonomik alanda erkeklerle eşit ortamda bulunmasının getireceği katkının dünya gayrisafi yurtiçi hasılasına yüzde 26 olacağını belirten Elvan, “Kadının aktive edilmesi kadının ekonomik alanda erkeklerle eşit ortamda bulunmasının getireceği katkı; dünya gayrisafi yurtiçi hasılasına yüzde 26, 2025 yılına kadar. Uluslararası bir enstitünün yapmış olduğu çalışma. Kadınların iş gücüne katılma oranı bu kadar hızlı ve yüksek artan başka bir ülke var mı? Yüzde 23’den yüzde 34’e geldik. Peki yüzde 34 yeterli mi? Hayır. Kesinlikle yeterli değil” diye konuştu. Bakan Lütfi Elvan, kadınları işgücüne katılım oranını artırmak zorunda olunduğunu vurgulayarak, “Avrupa ve OECD ortalamasının altında rakamlar elbette çok daha yukarılara çekmek zorundayız” diye konuştu.