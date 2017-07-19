Kaldıraç 10’a indi kaybedenler azaldıE

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, yapılan tebliğ değişikliği sonrasında foreks piyasasında günlük işlem hacminin 44 milyar TL’den yaklaşık 9-10 milyar TL’ye, açık pozisyon taşıyan yatırımcı sayısının da 21 bin 679’dan 6 bin 487’ye gerilediğini bildirdi.



Foreks piyasasına getirilen 50 bin lira asgari teminat ve yüzde 10 kaldıraç sınırı sonrası yatırımcıların yurt dışına yönelebileceği tereddütleri artmıştı. Bakanlar Kurulu’nun 3 Temmuz’da aldığı karar ile yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışı foreks piyasalarında işlem yapmalarının önüne set çekilmişti. SPK Başkanı Ertaş, “Değişiklik öncesi 19.6 milyar TL olan açık pozisyon tutarı 8 milyar TL bandında dalgalanmakta olup düşüş yüzde 50 civarında. 10 Şubat’ta 1 milyar 45 milyon TL olan Takasbank’ta tutulan teminat toplamı 10 Temmuz itibarıyla 900 milyon TL’ye geriledi” dedi.



Vahdettin Ertaş, yapılan düzenlemelerin en önemli etkisinin işlem hacmi üzerinde olduğunu belirterek, halihazırda 43 kurumun foreks işlemi yapmak üzere SPK tarafından yetkilendirildiğini, getirilen sınırlama sonrası 2 aracı kurumun faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu, 2 yetkili kurumun da faaliyetlerini tamamen sonlandırmak üzere başvurduğunu söyledi. Bir aracı kurumun da faaliyetlerini sona erdirmek için kurula başvuru yapacağını duyurduğunu ancak henüz resmi başvurunun kendilerine gelmediğini bildiren Ertaş, şöyle devam etti:

“Faaliyetlerin sonlandırılması sürecinde kurumların müşterileriyle mutabakatlaşması, açık olan pozisyonların belirli bir süre içinde kapatılması veya başka bir kuruma taşınması gerektiğinden süreçler uzun olabilmektedir. Kurumlarımızın bu süreçleri sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını bekliyoruz. Biz de sürecin yakından takipçisiyiz. Kârlılığını tek bir faaliyete bağlamış kurumların sektörden çıkmalarını doğal bir durum olarak değerlendiriyoruz.”



Sonuçlar olumlu



Ertaş, gerek yatırımcı sayısı gerekse yatırımcılar tarafından bu işlemler için Takasbank nezdinde yatırılan toplam teminat tutarının piyasa ve ekonomi içerisinde büyüklük olarak sınırlıyken, foreks işlemlerinin aracılık sektörünün asli unsuru gibi görülmeye başlandığını ve bu durumun sermaye piyasasına olan bakışı da olumsuz etkilemeye başladığını, bu nedenle politika değişikliğine gidilerek kaldıraç oranının şubatta yüzde 10’a düşürüldüğünü ve asgari teminat tutarına 50 bin liralık sınır getirildiğini hatırlattı.

SPK Başkanı Ertaş, 2017 Ocak-Mart döneminde sektörde yatırımcı sayısına göre ağırlıklandırılmış kar zarar oranlarının yüzde 23-77 iken, Nisan-Haziran döneminde yüzde 32-68 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Ertaş, “Bu oranların döviz ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalardan da etkilendiğini dikkate almakla beraber kazanç oranının yüzde 23’den yüzde 32’ye çıkması, düzenlemenin geçtiğimiz kısa dönemde bile yatırımcılar açısından yararlı sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir. Daha sağlıklı değerlendirme yapmak için bu oranları izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Bize çiçek yollayan yatırımcı bile oldu



KURUL olarak aracı kurumlardan beklentilerinin, tek bir enstrümana dayalı faaliyet anlayışından uzaklaşmaları ve faaliyet konularını çeşitlendirmeleri olduğunu belirten Ertaş, sadece foreks işlemlerine dayalı bir faaliyet anlayışının orta, uzun vadede sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Ertaş, “Gerek bazı aracı kurumlar gerekse sınırlı sayıda yatırımcıdan kaldıraç oranlarının düşürülmesi konusunda eleştiriler alsak da ülkemizin ve sermaye piyasalarımızın geleceğine inanan, kısa vadeli kazanç yerine sürdürülebilir bir faaliyet olarak konuyu gören, yatırımcıların mağduriyetlerini önemseyen ve sermaye piyasalarımızın güçlü ve kalıcı gelişmesini arzu eden tüm kurumlarımız düzenlememize destek verdi. Yatırımcılarımızdan da çok sayıda teşekkür mailleri ve mektupları aldık, hatta çiçek gönderen vatandaşlarımız bile oldu” şeklinde konuştu.

Ertaş, son düzenleme ile birlikte foreks piyasasının daha da sağlıklı bir şekilde işleyeceğini ve yatırımcı dostu olduğunu ilk rakamların ortaya koyduğunu, bu nedenle yeni bir düzenlemeyi bu aşamada öngörmediklerini söyledi.



Yurt dışına giden mağdur olur gelir



Yurt dışına yönelen yatırımcı sayısı bakımından ellerinde veri olmadığını belirten Ertaş, yatırımcıların bu işlemleri teorik olarak yapmalarının mümkün olmakla birlikte bu işlemlerde hiçbir güvencenin bulunmadığını, yatırımcı mağduriyetlerinin çok yüksek olacağının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Ertaş, foreks piyasasının kur ve diğer fiyat risklerinden korunmak üzere kullanılabilecek türev ürünleri barındırmakla birlikte, internet erişiminin ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasına bağlı olarak gelişiminin risk yönetiminden çok bireysel yatırımcılar arasında kısa sürede düşük sermaye ile yüksek getiri elde etme amaçlı bir hale dönüştüğünü belirterek, “Bu çerçevede, yatırımcılarımızın gereksiz risk almamaları ve yurt içinde mevduat, katılım hesabı, tahvil, bono, hisse senedi, altın, gayrimenkul gibi yatırım araçlarına yatırım yapmalarının kendi menfaatleri açısından daha iyi olacağı görüşündeyim. Yurt dışı güvencesi ve düzenlemesi olmayan kurumlar yerine Kurulumuzdan yetki almış kurumlarla çalışmalarını tavsiye ederim“ şeklinde konuştu.