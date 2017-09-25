Kafaya göre vergi ortadan kalkıyor

BAŞBAKAN Yıldırım "Yüzde 3 bin. Böyle bir şey yok ki memlekette ya. Bu vatandaşa zulümdür. Öyle kafasına göre bir arttırma olur mu ya. Kızıyor adama bu sokak bana az oy verdi, bas vergiyi. Yüzde 50’yi geçemeyecek" dedi. CNN Türk-NTV ortak yayınında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın ekonomi ile ilgili açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle: Meclis açılırsa 130 maddelik bir tasarı gönderiyoruz. Orada çok güzel şeyler var vatandaşlarımız ve ülkemiz için. Altın tahvili çıkarılıyor. Kira sertifikası çıkarılıyor. Kitle fonlaması devreye girecek. Artık sadece bankalar teminat mektubu vermeyecek, sigorta kuruluşları da verebilecek. 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vali Program'ın Çarşamba günü açıklanacak. 2017, 2018 2019 ve 2020 yıllarında OVP'de büyüme hedefi yüzde 5.5 olacak. İşsizlik oranının bu yıl için yüzde 10.8, 2018'de yüzde 10.5, 2019'da yüzde 9.9, 2020'de yüzde 9.6 olarak öngörüyoruz. OVP tahminlerine göre enflasyon 2017'de yüzde 9.5, 2018'de yüzde 7, 2019'da yüzde 6 ve 2020'de yüzde 5 olarak öngörülüyor. OVP'de üretime ve büyümeye katkı sağlayan konularda yatırımlara destek verilecek; öncelik burada gözetilecek. İşsizlik oranını bu yıl için yüzde 10.8, 2018'de yüzde 10.5, 2019'da yüzde 9.9 olarak öngörüyoruz. OVP'de enflasyon 2017'de yüzde 8,5. 2018'de 7 öngörülüyor.

BİR 49 YIL DAHA VERECEĞİZ

Zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırıyoruz. Taşeron işçilerin sorunlarını çözüyoruz. Asgari ücretin vergi dilimi değişmesinden kayıplar vardı, onu ortadan kaldıracak ve değişmeyecek şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Bunun farkını biz bütçeden karşılayacağız. Kimse asgari ücretin altında ücret almayacak. Türk Telekom iyi gidiyor. Göstergeleri de iyi. O ortaklıktan kaynaklanan sıkıntılardan kurtuldu. Niye? Biz yönetimi değiştirdik. Malum yüzde 55’si Hariri grubuna aitti. O yüzde 55’in de yüzde 35’i Suudi Arabistan Devlet Telekom şirketine aitti. Hariri grubu başka işlerinden dolayı sıkıntıya girdiğinden, Telekom’da da bunun sonuçları oldu ve borçlarını ödeyemedi. Şimdi ortaklık sözleşmesine göre bu ayın Ekim’in başında süre doluyor ve bizim kamu olarak bu sözleşmeyi temerrüt hali olduğu için müdahale etme hakkımız var. Ne oluyor? Bankaların alacağı var, ödeyemiyor. O halde biri gelip diyecek ki bize, 'Ben bu borçları üstleniyorum ve yeni ortak olmak istiyorum. Kabul ediyor musunuz' Şartlar uygunsa olur, değilse bankalar borçları yeniden yapılandırır. Asgari ücretin vergi dilimi değişmesinden kayıplar vardı, onu ortadan kaldıracak ve değişmeyecek şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Bunun farkını biz bütçeden karşılayacağız. Kimse asgari ücretin altında ücret almayacak. Bir düzenleme, bazı belediyeler emlak vergi değerlerini astronomik artırdılar. Yüzde 3 bin, böyle bir şey yok ki memlekette ya. Bu vatandaşa zulümdür. Öyle kafasına göre bir arttırma olur mu ya. Kızıyor adama bu sokak bana az oy verdi, bas vergiyi. Yüzde 50’yi geçemeyecek. Turizm bölgelerinde bunlar hep devletten 49 yıllığına tahsisli veya kiralık. Bunları tekrar uzatıyoruz sürelerini. Yeniliyoruz anlaşmalarını, bir 49 yıl daha vereceğiz. Hem kaynak oluşacak, süreleri yaklaştıkça yatırım yapmıyorlar. Bu şekilde güzel düzenlemeler var."