Kadınlar ALTSO'da eğitimde buluşacak

KADINLARIN, ekonomik ve sosyal konumlarının güçlenmesine ve bölgesel ekonomik kalkınmada etkin rol almalarına destek olmak amacıyla yürütülen projenin, Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği Eğitimi ile İnternet Reklamcılığı Eğitimi ALTSO bünyesinde gerçekleştirilecek. İnternet kavramı, internet güvenliği, güvenliği tehdit eden unsurlar, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve siber zorbalıkta ebeveynlik rolü hakkında bilgiler içeren Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm ebeveynlere açık olacak. Öte yandan İnternet Reklamcılığı Eğitim programı kapsamında da evde üretim yaparak çalışan emekçi kadınlara geleneksel reklamlar, dijital reklam alanları, Google, Facebook ve Instagram reklam panelleri hakkında bilgiler verilecek olup, 15 kişilik bir katılımcı ile gerçekleşecek. Yanı sıra katılımcıların sosyal medya hesaplarının bulunması da zorunlu olacak. Ebeveyn ve Bilgi Güvenliği Eğitimi 15 Nisan 2019 tarihinde, saat 14.00'da ALTSO Konferans Salonu'nda, İnternet Reklamcılığı Eğitimi ise 16 Nisan 2019 tarihinde, saat 14.00'da ALTSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR İÇİN

Eğitimlere katılmak için kayıt yaptırılması gerekirken, başvurular Projeler ve KYS Müdürlüğü tarafından kabul edilecek. Müdürlük için iletişim numarası: 0 242 512 1697 (Dahili 204-218).

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 23:07