Kadın çiftçiye pozitif ayrımcılık

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektöründe kadın üreticinin önemine dikkat çekti. Bayraktar, “Kadın çiftçilerin eğitimine önem veriyoruz. Kadınları bazı tarım tekniklerinde eğitmezsek, hedeflere ulaşmak mümkün değil, üretim hayaldir. Tarımda kadınlara ihtiyaç var. Pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’ndan, kadın çiftçilerin primlerinin yüzde 50’sinin devlet tarafından ödenmesini ve çalışılan her yıl için de

120 günlük yıpranma payı istedik. Hem sosyal güvenceye kavuşsunlar, hem de kayıt altına almış olalım” değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, sektörde 2 milyon 400 bine yakın kadın çiftçi olduğunun bilgisini verdi.

Türkiye’nin, son 10 yılda, 218 ülke içinde, toplam kırsal nüfus kaybında 1.5 milyonla dünyada 9’uncu, kırsal nüfus oranı azalmasında 27’nci sırada bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, Ankara ve Kars arasındaki kırsal nüfusta büyük bir azalma olduğunu, bunun tersine çevrilmesi, bu bölgede büyük merkezler oluşturulması gerektiğini vurguladı.