Kadın çiftçilerin birincisi komşudan

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ‘Kadın Çiftçiler Yarışıyor 2. Bilgi ve Kültür Yarışması’nı Gazipaşa’dan Güler Kaptanoğlu kazandı. Kaptanoğlu, 15 bin TL’lik ödülün de sahibi oldu. Kadın çiftçilerin yarışmasına 18 ilçeden 133 kadın çiftçi katıldı. 23 Ağustos'ta Korkuteli'nden başlayan yarışmada toprağın sultanları ilk olarak bulundukları ilçenin birincisi olmak için ter döktü. 18 ilçe birincisi kadın çiftçi, önce yarı finale ardından büyük finalde yarışmaya hak kazandı. 8 finalist Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'ndaki finalde birincilik için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı, Tarım Bakanlığı Müsteşarı Hasan Özlü, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ve çok sayıda çiftçi izledi.

GAZİPAŞALI KATILIMCI BİRİNCİ OLDU

Büyük çekişmeye sahne olan yarışma sonunda 15 bin TL’lik birincilik ödülünü Gazipaşa’dan Güler Kaptanoğlu alırken, 10 bin TL’lik ikicilik ödülünü Elmalı’dan Şerife Özkaya, 7 bin 500 TL’lik üçüncülük ödülünü ise Finike’den Hacer Kılbacak kazandı. Antalya Valisi Karaloğlu da yaptığı konuşmada, “Çiftçilik, insanlık tarihi kadar eski. İnsanlık var oldukça kıyamete kadar devam edecek önemli bir meslek. Bugün dünyanın en büyük problemi güvenli gıda ve sağlıklı beslenme. Çiftçilik ve tarım sektörünün hiçbir zaman modası geçmeyecek. Hep tarımı konuşuyor olacağız. Bu önemli konuda Büyükşehir Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak kadın çiftçiler yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalara katılan tüm kadın çiftçileri kutluyor ve tebrik ediyorum” dedi.

'BU EMEK KOLAY ÖDENİR DEĞİL'

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya 18 ilçeden 133 kadın çiftçinin katıldığını belirterek, “Bu ilgi için toprağın sultanlarını tebrik ediyorum. Yarışmada toplam 60 bin TL’lik ödül verilmesi aslında kadın çiftçilerin emeklerine koyduğumuz saygının sembolik bir ifadesi. Bir kadın çiftçi demek, hem anne, hem evini çekip çeviren, hem de toprakta ağır bir çalışma yapan kadın demektir. Türkiye’de yediğimiz ekmekte ve yemekte kadın çiftçilerimizin yüzde 47 emeği ve hakkı vardır. Bu emek kolay ödenir bir emek değildir” diye konuştu.

'KADINLARIN YANINDA OLACAĞIZ'

Her alanda kadınların yanında olacaklarını ifade eden Türel, “Onları koruyacağız ve destekleyeceğiz. İşte biz burada kadın çiftçilerimize ödül vermenin anlamının esasen bu olduğunu ifade ediyoruz. Yarışmada birinci olan kardeşimize 15 bin TL, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500 TL ödül veriyoruz. Medeni cesaret göstererek bu yarışmaya katılan ve finale kadar yükselerek başarı gösteren ancak ilk üçe giremeyen yarışmacılarımıza da bin TL mansiyon ödülü veriyoruz” ifadelerini kullandı.

'PROJENİN FİKİR SAHİBİ EŞİM'

Kadın çiftçi yarışmasının tarıma ve üreticiye verdikleri önem ve kıymetin göstergesi olduğunu belirten Başkan Türel, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tarım üreticimize birçok farklı alanda çalışıyoruz. Çiftçilerimize tarım sulamasında bedelsiz olarak elektrik sağlanması için 2 megavat gücünde güneş enerjisi santrali kurduk. Önümüzdeki yıl bu santrallere toplamda 30 milyon TL harcamış olacağız. Güneş enerji santralleri kurarak sulama birlik ve kooperatiflerimize elektriği bedava verme fikri Ankara’daki genel başkan yardımcılığım dönemimden beri konuşulan, Türkiye’de ilk ve örnek projedir. Bir Menderes Türel projesiydi. Bugün ben bu kadar kadın çiftçimizin nezdinde bir itirafta bulunmak istiyorum. Aslında bu projenin fikir sahibi çok kıymetli eşim Ebru Türel’dir. Ona bundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

'KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSLERİ YAPTIK'

Ebru Türel’in bu fikrinin devamını getirerek tarımsal sulamada büyük bir başarı sağladıklarını söyleyen Başkan Türel, Elmalı Yuva’da 5 bin dekar, Finike Arif-Yalnız-Gökçeyaka’da 6 bin dekar, Gazipaşa’da 160 dekar, Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde 350 dekar, Döşemealtı Karaveliler Mahallesi'nde 3 bin dekar, Korkuteli Beşpınar Mahallesi'nde bin 200 dekar araziye hizmet veren kapalı sistem sulama tesisleri yaparak hizmete sunduklarını dile getirdi.

'SOĞUK HAVA DEPOLARI YAPACAĞIZ'

Bu hizmetleri Büyükşehir Yasası ile yapabilir hale geldiklerini ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Artık Büyükşehir Belediyesi tarafından gerek sulama suyundaki enerji maliyetinin düşürülmesi gerek kapalı sistem sulama sistemlerinin yapılması gibi çalışmalarla tarıma ciddi bir destek sağlanıyor. Şimdi soğuk hava depolarını yapacağız. Daha yapacağımız birçok sulama sistemi projesini de bundan sonraki süreçte başlatıyoruz. Tarım sektörü bizim için fevkalade önemli. Antalya, turizmin olduğu kadar tarımın da başkenti.”

'KADININ EMEĞİNDE BEREKET VARDIR'

Tarım sorunlarını çözmenin en önemli yolunun üretici birlikleri kurmaktan geçtiğine işaret eden Başkan Türel, konuşmasını şöyle tamamladı: “Antalya’da üretici birliklerimizin, kooperatiflerimizin gelişip güçlenmesini istiyoruz. Kadın çiftçilerimiz de birliklerde kooperatiflerde daha fazla görev alsınlar. Bunu yaparsak Antalya tarımın çok daha güçlü olacağına inanıyorum. Kadının emek verdiği yerde mutlaka bereket vardır. Antalya tarımı kadınlar sayesinde zenginleşecektir.” Yarışma sonunda dereceye girenler, ödüllerini Tarım Bakanlığı Müsteşarı Özlü, Antalya Valisi Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Türel’in elinden aldı.