'Kaçaktan kayıp 5 milyar dolar'

'ALO 136'YI ÇEKİNMEDEN ARAYIN'
Türkiye’nin komşu ülkelerin sınırlarını kontrol edememesinin sigara kaçakçılarının işlerini kolaylaştırdığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: “Güvenlik güçlerimizin yaptığı 15 operasyonda piyasa değeri 87 milyon 974 bin TL'yi geçen 10 milyon 804 bin paket kaçak sigara yakalandı. Kaçak sigara ile mücadelede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müthiş bir mesafe kaydetti. Fakat gösteriyor ki, Türkiye hala sigara kaçakçılarının hedefinde. Güneydoğu illerinde yoğun bir şekilde satılan kaçak sigara, Batı illerine de gönderiliyor. Sokakta kapımızın önünde tabelada satılan her bir kaçak ürünün terör örgütlerine menfaat sağlamakta olduğunu bilmemiz gerekir. Bu yasadışı, kayıt dışı gelirlerle kamu düzeni bozuluyor. Dürüst esnaf iş yapamaz hale geldi. Vatandaşımızın güven içinde, gönül rahatlığı ile alışveriş yapması için esnafın dükkanlarına astığı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Belgesi çok önemli. TAPDK ilgili meslek odalarıyla işbirliği yapmalı. Eğitim çalıştayımızda konuşulan konuların başında TAPDK Belgesi'nin yine odalarımız tarafından verilmesi geldi. Kayıt dışılıkla mücadele için belge şart. Kalıcı başarı için vatandaşımızın da hem sağlığına, hem de ülke huzuruna katkı sağlamak için destek vermesi gerekli. Kaçak ihbarı için 136’yı çekinmeden arayın.”
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