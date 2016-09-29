'Kaçaktan kayıp 5 milyar dolar'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, suç örgütlerini finanse eden, ekonomiyi milyarlarca liralık zarara uğratan ve dürüst esnafın gelirine darbe vuran kaçakçılığa ve kaçak ürüne karşı düzenlenen '2'nci TESK Çalıştayı'nda uyarılarda bulundu. Kaçak sigara ticaretinin terör örgütlerine finans sağlama boyutuna dikkat çeken Palandöken, “Kaçakçılık ve kaçak ürünlerle ilgili hükümetimiz çok ciddi adımlar atıyor, yaptırımlar getiriyor. Araştırma sonuçlarına göre, 2010 yılı sonunda kaçak sigara oranı yüzde 20’ye çıktı. 2015 yılında ise iniş eğilimine giren kaçak sigara oranı maalesef halen yüzde 11-13 seviyesinde. Hala Avrupa Birliği (AB) ortalamasından yüksek kalan kaçak oranı nedeniyle devlet yıllık yaklaşık 5 milyar liralık vergi kaybı yaşıyor. Söz konusu rakamla bir kişiye iş yaratma ortalama maliyeti 250 bin TL'den yaklaşık 20 bin kişinin çalışacağı iş kurulur. Bölgesel bazda 3 bin 500 yataklı 2 sağlık kampusu yapılır” dedi.

'ALO 136'YI ÇEKİNMEDEN ARAYIN'

Türkiye’nin komşu ülkelerin sınırlarını kontrol edememesinin sigara kaçakçılarının işlerini kolaylaştırdığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: “Güvenlik güçlerimizin yaptığı 15 operasyonda piyasa değeri 87 milyon 974 bin TL'yi geçen 10 milyon 804 bin paket kaçak sigara yakalandı. Kaçak sigara ile mücadelede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müthiş bir mesafe kaydetti. Fakat gösteriyor ki, Türkiye hala sigara kaçakçılarının hedefinde. Güneydoğu illerinde yoğun bir şekilde satılan kaçak sigara, Batı illerine de gönderiliyor. Sokakta kapımızın önünde tabelada satılan her bir kaçak ürünün terör örgütlerine menfaat sağlamakta olduğunu bilmemiz gerekir. Bu yasadışı, kayıt dışı gelirlerle kamu düzeni bozuluyor. Dürüst esnaf iş yapamaz hale geldi. Vatandaşımızın güven içinde, gönül rahatlığı ile alışveriş yapması için esnafın dükkanlarına astığı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Belgesi çok önemli. TAPDK ilgili meslek odalarıyla işbirliği yapmalı. Eğitim çalıştayımızda konuşulan konuların başında TAPDK Belgesi'nin yine odalarımız tarafından verilmesi geldi. Kayıt dışılıkla mücadele için belge şart. Kalıcı başarı için vatandaşımızın da hem sağlığına, hem de ülke huzuruna katkı sağlamak için destek vermesi gerekli. Kaçak ihbarı için 136’yı çekinmeden arayın.”

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