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'Kaçakçılıkla savaş sürüyor'

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, “Yakalamalarla 2,5 milyar vergi kaybını ortadan kaldırdık” dedi

'Kaçakçılıkla savaş sürüyor'

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, “Yakalamalarla 2,5 milyar vergi kaybını ortadan kaldırdık” dedi

05 Nisan 2018 Perşembe 22:01
'Kaçakçılıkla savaş sürüyor'
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HIZLI ve kolay ticarette güven kapısı olma hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini aktaran Çiftci, “Kaçakçılıkla mücadele konusunda ciddi çalışmalara imza attık. 2017 yılında 2,5 milyarlık kaçak ürün yakalamamız oldu. 2017-2018 yıllarında önceki yıllara göre yakalamalarımızda 8 kat artış gözleniyor. Arkadaşlarımızın özverili çalışmaları neticesinde ciddi başarılar elde ettik. Bütün sınır kapılarımızda, limanlarımızın bütün giriş noktalarında her türlü teknik donanıma sahip, bilgi istihbarat sistemleri kurarak önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Geçen yılki yakalamalarla 2,5 milyarlık vergi kaybını ortadan kaldırdık. Yakalanan ürünlerin tasfiyesi de ekonomimize kazandırmamız noktasında çok önemlidir. Bakanlığımız bu bağlamda geçen yıl 179 milyon TL’lik bir satış gerçekleştirdi. Tasfiye konusunda çok şeffaf bir yapı oluşturuldu. E-İhale sistemi kuruldu. Yakalanan ürünler e-ihale ile satıldı" ifadelerini kullandı. 
'İŞLEMLER HIZLANDI'
Bakan Yardımcısı Çiftci, gümrük kapılarında yapılan yeniliklerle işlem sürelerinin hızlandığına dikkat çekerek, "Gümrükler açısından bakıldığında devrim gibi görülen değişimle iş ve işlem sürelerinde ciddi oranda azalmalar oldu. Gümrük işlemlerimizde birkaç haftalık, 15-20 günlük süreleri iki saate kadar düşürdük. Birçok gümrük işlemi artık birkaç dakika ya da en fazla iki saat içerisinde tamamlanıyor" diye konuştu.
'DEVLET İYİ TEŞVİKLER GETİRİYOR'
Çiftci, bakanlık olarak yaptıkları en önemli çalışmalardan birinin, "Karekodlu Çek Uygulaması ve Taşınır Rehni Kanunu" olduğunu ifade ederek, "Lisanslı depoculuk noktasında da çok ciddi bir çalışma yaptık, 2015 yılında dört ton olan kapasitemiz 2017 yılı itibariyle 1 milyon 774 bine ulaştı. Hükümetimiz çok ciddi teşvikler verdi. Nakliye, kira bedellerinin, oradan aldığınız senedin, banka faizlerinin çok önemli kısmını devletimiz karşılıyor. Bundan sonraki süreçten tamamına yakını iyi teşvikleri getiriyor. Çünkü gıda çok önemli ve enflasyon paketi içerisinde çok önemli bir yeri var. Yaş sebze ve meyve değerinin yüzde 25’i, yaklaşık 100 milyarlık bir kısmı zayi olmaktadır. Bazı ürünler yüzde 40’a kadar da çıkabilmektedir. Bunlar tabii ki çok ciddi sıkıntı ve sorunlar oluşuyor. Ayrıca Bakanlığımız içerisinde büyük bir sinerji oluşturan bu projeler ile devletimize, milletimize ve ülkemize katkılar sağlayarak, 2023 hedeflerimize ulaşmak için durmadan çalışacağız” dedi.

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Gümrük Ve Ticaret BakanFatih Çiftçi
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