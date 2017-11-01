'Kaçak sigara oranı düştü'

ALIŞTIĞIMIZ, bağımlısı olduğumuz bir ürünü içiyorsak sağlık açısından en kalitelisini içmemiz lazım. Artık tütün bayilerinin oluştuğu bir konuma geldik. Sigaranın yüksek vergileri ve gelen zamlar kaçak sigarayı da aynı doğrultuda artırıyor. Tütün satıcılarının kayıtlı ekonomiye katılmamaları esnafın ekmeğini küçültüyor. Bu durum esnafı da açık tütün satmaya itiyor. Uzun süredir mücadele ettiğimiz kaçak sigara oranı yüzde 25’lerden 10’lara kadar düşse de halen rakamlar çok yüksek. Öyle ki devletimiz bu oranla yaklaşık 5 milyar lira vergi kaybına uğruyor. Kaçak sigaranın engellenmesi ile vatandaşlar açık tütüne yönelmeye başladı. Son yıllarda meşru ve gayrimeşru yollardan satışı yapılan açık tütünde bir artış gözlemlendi" ifadelerini kaydetti.

‘BAKKALLAR ARASINDA KAMU SPOTU OLUŞMALI’

Kaçak sigara ile mücadelede bakkallar başta olmak üzere topyekün bir farkındalık oluşturulması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Bakkallarımızda sigara olmazsa olmaz. ÖTV ve KDV ile toplam yüzde 84’ü bulan vergiler esnafın da kazancını etkiliyor. Bu vergi 20 tek sigaranın 16’sını ediyor. Esnafa uygulanan yaptırımın binde biri kaçakçılara yapılsa zaten oranlarda büyük düşüş olur. Bakkallar olarak mahalli idarelerle, oradaki kamunun en üst makamı valimizle, vergi idaresi ile bunun ülkemize ne kadar zarar getirdiğine daha çok dikkat çekmek için kamu spotu oluşmalı. Kaçak sigaranın zararıyla ilgili farkındalık artırmak için bakkalların da mücadeleye katkıda bulunması gerekiyor. Bunun yanı sıra kaçak sigaranın terör örgütlerinin en büyük finansmanlarından biri olduğunu da unutmamak lazım. Kaçakçılıkla topyekun mücadele için Alo 136’yı ücretsiz arayarak tüm kaçak ihbarları bildirilmeli" açıklamasında bulundu.