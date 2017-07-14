Japonlardan Türkiye’ye 1,8 milyar dolarlık dev yatırım

KONUYLA ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre Japon şirket Sojitz, Türkiye'de inşaat ve yönetim de dahil olmak üzere sağlık sektöründe yeni bir girişime başlıyor. Buna göre Sojitz, 1.8 milyar dolarlık proje için Türkiye'den Rönesans Sağlık'la ortaklık kurdu. Japon şirketin ortaklıktaki payı ise yüzde 30 olacak. Aralarında Sumitomo Mitsui'nin de olduğu bankalar şirkete yatırım projesi için finansman sağlıyor.

GEÇEN YIL REKABET KURULU'NA BAŞVURMUŞLARDI

Konu ile ilgili olarak her iki kurum geçtiğimiz yılın sonunda Rekabet Kurulu'na başvurmuştu. Buna göre Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş.'nin tek kontrolünde bulunan İstanbul PPP Sağlık Yatırım A.Ş.'nin yüzde 30 oranındaki hissesi Sojitz Hospital'e devredilmişti. Ancak o dönem her iki şirketin ne kadarlık bir yatırım yapacağı açıklanmamıştı.

ŞEHİR HASTANELERİ

Rönesans Sağlık, Türkiye genelinde yapılan şehir hastanelerine ilgisi ile biliniyor. Şirket Adana Entegre Sağlık Kampüsü, Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü, İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü, Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Afyon, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'da inşa edilecek olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri'nin inşa edilmesi ve işletilmesine yönelik kamu ihalelerini kazanmıştı.